SaS: Ak Šaško nesúhlasí s postojom vlády k pandemickej dohode, má podať demisiu

Vyzval ho na to predseda SaS Branislav Gröhling. V opačnom prípade bude plne zodpovedný za postoj vlády. SaS tvrdí, že Hlas-SD prakticky stratil rezort zdravotníctva.

„Ak minister Kamil Šaško skutočne nesúhlasí s rozhodnutím vlády, mal by podať demisiu. Ak to neurobí, je priamo zodpovedný za toto rozhodnutie,“ vyhlásil Gröhling na tlačovej konferencii. Zároveň dodal, že premiér Robert Fico (Smer-SD) dal možnosť rozhodovať o tejto téme splnomocnencovi vlády za prešetrenie pandémie Petrovi Kotlárovi v mene konšpirácií. Dve nemocnice zase stavia ministerstvo obrany. „A Šaško sa len neveriacky pozerá na to, ako mu rezort berú spod rúk,“ povedal šéf SaS s tým, že ide o stratu ďalšieho ministerstva pre Hlas-SD.

Poslanec parlamentu za SaS Tomáš Szalay upozornil, že odmietnutím pandemickej dohody sa dostáva Slovensko na okraj medzinárodného spoločenstva. Priblížil, že vďaka dohode budú krajiny pripravené na ďalšie pandémie, budú zdieľať dáta, výskumné kapacity, a budú mať prístup k diagnostike, terapii i vakcínam.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) cez víkend informoval, že podľa rozhodnutia vlády nemá delegácia SR na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia vo švajčiarskej Ženeve podporiť pandemickú dohodu. Slovenská delegácia má tiež žiadať, aby sa o nej hlasovalo namiesto prijatia globálnym súhlasom.

Minister zdravotníctva rozhodnutie nepovažuje za správne. On ani strana Hlas-SD odmietnutie dohody zo strany SR nepodporujú. Podotkol, že dohoda neobmedzuje zvrchovanosť krajiny a nikomu neberie slobodu v rozhodovaní, ako bude postupovať v prípade pandémie.

Vo švajčiarskej Ženeve sa od 19. do 27. mája koná 78. zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia. O znení pandemickej zmluvy zameranej na lepšiu prípravu na pandémie a boj proti nim sa rokovalo niekoľko rokov. Návrh okrem iného potvrdzuje suverenitu krajín pri riešení otázok verejného zdravia v rámci ich hraníc.