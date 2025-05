Taraba: Odstrely medveďov sa uskutočňujú v súlade s platnou legislatívou

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) to uviedol v reakcii na jedenásť žalôb, ktoré podali Nadácia Aevis, iniciatíva My sme les a Via Iuris na envirorezort pre udelenie výnimiek na odstrel 62 medveďov.

Mimovládne organizácie podľa Tarabu deklarujú, že medveď má väčšie právo na život ako človek. Práve táto neodborná politika priviedla podľa jeho slov Slovensko v oblasti premnoženej populácie medveďa tam, kde sa momentálne nachádza. „Aktivity týchto mimovládok nás nezaujímajú, pretože sú iba potvrdením politizácie vecného problému. Najskôr pri odstreloch strašili Európskou úniou, a keď nepochodili tam, tak teraz molestujú súdy,“ uzavrel šéf envirorezortu.

Nadácia Aevis, iniciatíva My sme les a Via Iuris podali jedenásť súdnych žalôb na Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pre udelenie výnimiek na odstrel 62 medveďov. Okrem ministerstva sú účastníkmi súdnych sporov aj konkrétne poľovnícke združenia. Ochranári avizujú, že budú podávať aj ďalšie žaloby. Podľa My sme les, MŽP od októbra minulého roka povolilo odstrel 103 medveďov hnedých. Najviac výnimiek vydal podľa iniciatívy envirorezort v apríli tohto roka, keď povolil odstrel viac ako 40 medveďov.

Vláda začiatkom apríla vyhlásila pre výskyt medveďa mimoriadnu situáciu v 55 okresoch. Schválila aj mimoriadny zásah do populácie medveďa hnedého v počte 350 jedincov na základe správy štátnych ochranárov. Vláda tiež v apríli schválila vyčlenenie do 50 profesionálnych vojakov na riešenie situácie s medveďmi na Slovensku. Majú ich pomáhať monitorovať. Opatrenie platí do 31. októbra.