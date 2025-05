Nemecko oznámilo poskytnutie ďalších desiatich miliónov eur pre WHO

Krajina tak reaguje na oznámené odstúpenie Spojených štátov z tejto organizácie, ktoré boli jej najväčším prispievateľom. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva Nemecko už WHO v rokoch 2024 až 2025 podporilo sumou približne 290 miliónov eur. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

Nemecká ministerka pricestovala do Ženevy pri príležitosti pondelkového 78. zasadnutia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA). V nedeľu sa stretla so šéfom WHO Tedrosom Adhanomom Ghebreyesusom a uviedla, že je dôležité, aby organizácia pokročila vo svojom reformnom procese a sústredila sa na svoje hlavné úlohy. Medzi ne patrí globálne monitorovanie zdravia, pripravenosť na pandémie, kontrola chorôb či spravodlivý prístup k lekárskej starostlivosti.

Očakáva sa, že počas zasadnutia WHA jeho účastníci schvália konečné znenie dlho pripravovanej pandemickej zmluvy. Podľa Warkenovej to dokazuje, že členské štáty sú naďalej schopné „chrániť zdravie ľudí na celom svete prostredníctvom lepšej spolupráce“ aj po odchode USA.

Nová pandemická dohoda zaväzuje krajiny k posilneniu ich zdravotníckych systémov, obsahuje konkrétne opatrenia na prevenciu pandémií, výskumných kapacít, uľahčenie prenosu technológií a súvisiacich poznatkov, ako aj zručností a odborných znalostí na výrobu zdravotníckych produktov súvisiacich s pandémiou, mobilizáciu kvalifikovanej, vyškolenej a multidisciplinárnej národnej a globálnej pracovnej sily pre mimoriadne situácie a ďalšie opatrenia.

Odstúpenie Washingtonu z WHO nariadil americký prezident Donald Trump po svojom opätovnom nástupe do funkcie v januári a platnosť by malo nadobudnúť začiatkom roka 2026.