5 popínavých rastlín, o ktoré sa netreba veľmi starať

Snívate o záhrade plnej zelene a kvetov, no nemáte čas na neustálu starostlivosť? Riešením môžu byť popínavé rastliny, ktorým sa darí aj bez väčšej námahy. Premenia steny, ploty či balkóny na živé obrazy bez toho, aby vás oberali o drahocenný čas.

Od vždyzeleného brečtanu po voňavé popínavé ruže, možnosti sú široké. A dobrou správou je, že mnohé z nich sú nenáročné. Či už hľadáte rýchlorastúce letničky do kvetináčov, alebo trvalky, ktoré na dlhé roky pokryjú veľkú stenu, tieto „bezúdržbové“ popínavé rastliny vás nesklamú. Dôležité je len dopriať im po výsadbe dostatočnú závlahu pre úspešný štart.

1. Zemolez (Lonicera)

Foto: pexels

Zemolez je jednou z najobľúbenejších kvitnúcich popínaviek, vhodný takmer do každej záhrady. Je voňavý, rýchlo rastie a dokáže sa plaziť a popínať s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pri výbere zemolezu pre vašu záhradu sa však vyhnite inváznym druhom. Je to napríklad zemolez japonský (Lonicera japonica), ktorý síce nádherne vonia, no rastie agresívne a dusí ostatné rastliny.

2. Pavinič päťlistý (Parthenocissus quinquefolia)

Foto: pexels

Pavinič patrí k najmenej náročným rastlinám. Buďte však pripravení, že ak si ho raz zaobstaráte, bude pomerne ťažké sa ho zbaviť. Pavinič je extrémne odolná trvalka, ktorej sa darí v širokom spektre klimatických podmienok. Dokáže rásť takmer v akejkoľvek pôde a vyžaduje si veľmi malú starostlivosť. Je len máločo, čím by ste tejto rastline mohli ublížiť, a po zakorenení by už nemala potrebovať dodatočnú zálievku ani pozornosť.

3. Olovník (Plumbago)

Foto: pexels

Olovníku sa darí v slnečných a teplých južných regiónoch. V chladnejších oblastiach by sa mal tento popínavý ker považovať skôr za letničku, pretože zimu vonku neprežije, pokiaľ nie je chránený. V teplejších zónach sa olovník s modrými kvetmi môže pestovať ako liana alebo ker a nepotrebuje veľa pozornosti, okrem občasného priviazania špagátom. Dôležité je poskytnúť mu čo najviac slnka, pretože v tieni kvitne menej, hoci jeho atraktívne listy stále dodajú priestoru zeleň.

4. Kapucínka (Tropaeolum majus)

Foto: aniana/Shutterstock.com

Pre začiatočníkov je kapucínka ideálnou voľbou. Táto rastlina patrí k najjednoduchším na pestovanie v kvetináčoch či záhonoch. Hoci si na jar môžete kúpiť hotové rastlinky, je taká nenáročná na pestovanie zo semien, že je lepšie vysiať ju priamo na slnečné miesto v apríli alebo máji. Semená vysievajte po pominutí mrazov, keď teplota pôdy prekročí 12°C. Kvalita pôdy nie je rozhodujúca, hnojenie nie je potrebné. Poskytnite jej oporu (mrežu, bambusové tyče) a v lete si môžete pochutnať na jej jedlých kvetoch v šalátoch.

5. Povojník (Ipomoea)

Foto: ambenvalee/Shutterstock.com

Povojníky sú schopné za krátky čas vytvoriť značný objem zelene, typicky narastú 1,2 až 3 metre za jedinú sezónu. Povojník trojfarebný (Ipomoea tricolor) očarí žiarivo modrými kvetmi. Väčšina odrôd preferuje plné slnko, ale znesú aj polotieň, ideálne v úrodnej, dobre priepustnej pôde. Semená môžete predpestovať v interiéri asi štyri týždne pred poslednými mrazmi, alebo siať priamo von v apríli či máji.