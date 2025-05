Putin tvrdí, že chce „eliminovať“ príčiny konfliktu na Ukrajine

Moskva má za cieľ „eliminovať príčiny, ktoré spustili tento krízový stav, vytvoriť podmienky pre trvalý mier a zaručiť bezpečnosť Ruska,“ povedal šéf Kremľa v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu. AFP podotkla, že išlo o Putinove prvé vyjadrenie po piatkových rusko-ukrajinských rokovaniach v tureckom Istanbule.

Dodal, že ruská armáda, ktorá okupuje približne 20 percent ukrajinského územia, má „potrebné jednotky a prostriedky“ na dosiahnutie tohto cieľa.

Ruská tlačová agentúra TASS informuje, že Putin v rozhovore tiež povedal, že Rusko rešpektuje svoje vzťahy so Spojenými štátmi a dúfa, že Washington bude rovnakým spôsobom pristupovať k záujmom Moskvy. „Američania, celé obyvateľstvo Ameriky a vedenie USA, vrátane prezidenta, majú svoje vlastné národné záujmy a my to rešpektujeme. Dúfame, že sa k nám bude pristupovať rovnakým spôsobom,“ uviedol.

Rusko v noci na nedeľu podniklo dosiaľ najväčší dronový útok na Ukrajinu. Podľa ukrajinských vzdušných síl Rusko zaútočilo s 273 dronmi, pričom 88 sa podarilo zneškodniť. Kyjev hlásil aj jednu obeť a troch zranených.

Útoky hlásila aj ruská strana, pričom protivzdušná obrana zneškodnila 25 ukrajinských dronov v Brianskej a Belgorodskej oblasti, oznámilo ministerstvo obrany. Gubernátor Kurskej oblasti Alexandr Chinštejn uviedol, že pri útoku zahynula 69-ročná žena.

Reuters pripomína, že obe strany popierajú, že by útočili na civilistov, no vo vojne zahynuli tisíce ľudí, väčšinou Ukrajinci.