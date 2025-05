Pacientka upozorňuje na skrytý príznak rakoviny mozgu: Toto som ignorovala od detstva

Dvadsaťročná Carson Fossat z amerického Utahu na sociálnej sieti prezradila nenápadné zdravotné problémy, ktoré viac ako desaťročie prehliadala a ktoré lekári opakovane nesprávne diagnostikovali. Nakoniec sa ukázalo, že ide o príznaky smrteľnej rakoviny mozgu. Svoj príbeh zdieľala vo virálnom videu na TikToku, ktoré si pozreli milióny ľudí.

Lekári podľa jej slov odhalili zákernú chorobu až v júni minulého roka, a to len vďaka vyšetreniu po tom, čo mala autonehodu. Následne musela podstúpiť náročnú operáciu mozgu na odstránenie nádoru. Zákrok ju dočasne pripravil o schopnosť chodiť, jesť a vidieť. „Ako novorodenec mi musel niekto mesiace pomáhať s hygienou, umývaním zubov a doslova mi utierať zadok,“ opísala náročné obdobie v jednom zo svojich videí.

Prehliadané symptómy

Prvým príznakom, ktorý lekári bagatelizovali, bolo časté vracanie. To sa u Carson objavilo už v detstve. „Bolo pre mňa normálne vracať aspoň raz týždenne, ak nie každý deň alebo každých pár dní. Rodina si zo mňa kvôli tomu robila žarty,“ spomína. Lekári jej však opakovane tvrdili, že vracanie je spôsobené úzkosťou. „Ukázalo sa, že nádor v zadnej časti mojej hlavy tlačil na mozgový kmeň a moje ‘centrum nevoľnosti’, čo spôsobovalo vracanie,“ vysvetlila.

Ďalším symptómom, ktorý výrazne ovplyvňoval jej každodenný život počas dospievania, bola extrémna únava. „Bolo pre mňa naozaj ťažké chodiť do školy alebo do práce, pretože som si musela zdriemnuť niekoľko hodín denne, len aby som mohla fungovať,“ uviedla.

K tomu sa pridali aj časté bolesti hlavy. „Aj o tých mi povedali, že sú spôsobené úzkosťou. Ale boli to bolesti hlavy v zadnej časti hlavy, presne tam, kde bol nádor,“ dodala. Trpela tiež neustálymi závratmi, najmä pri vstávaní. „Povedali mi, že je to kvôli nedostatku železa, keďže som mala nízku hladinu železa.“ Kombinácia týchto príznakov spôsobovala, že bola podľa vlastných slov nešikovná a často padala.

Náročná rekonvalescencia

Napriek dlhodobým symptómom a opakovaným návštevám lekára bol nádor odhalený až po spomínanej autonehode, keď ju previezli do nemocnice. Našťastie, operácia mozgu na odstránenie nádoru bola úspešná. Nasledujúcich desať rokov však bude musieť chodiť na pravidelné vyšetrenia magnetickou rezonanciou, keďže rakovina sa môže kedykoľvek vrátiť. „Pravidelné skeny znamenajú, že ak by sa niekedy rozhodla znova objaviť, zachytí sa to včas,“ povedala s nádejou a dodala: „Ak sa niekedy vráti, budem pripravená.“

Zotavenie však nebolo vôbec jednoduché. „Naozaj som bojovala s návratom do normálneho života. Zistila som, že mám oslabenú imunitu a doslova som ochorela zo všetkého,“ posťažovala sa. „Tiež som mala problém prijať, že už nie som to isté hlučné, extrovertné, spoločenské dievča, ktoré išlo na operáciu. Vyšla som z nej ako úplne iný človek. V minulosti som bojovala s úzkosťou a depresiou, ale moja myseľ sa dostala na miesto, o ktorom som ani nevedela, že existuje.“