Rusko uskutočnilo dosiaľ najväčší útok dronmi od začiatku vojny na Ukrajine

Ukrajinské vzdušné sily oznámili, že Moskva útočila 273 dronmi, z toho 88 sa podarilo zneškodniť. Rozsiahly útok si podľa ukrajinských predstaviteľov vyžiadal jednu obeť a najmenej troch zranených, píše TASR podľa správ agentúr AP a Reuters.

Rusko od piatkových rokovaní s Ukrajinou v tureckom Istanbule podľa Reuters zintenzívnilo svoje útoky. Ukrajinská protivzdušná obrana tvrdí, že 128 ruských dronov vypustených v noci na nedeľu nedosiahlo svoje ciele pravdepodobne z dôvodu použitia prostriedkov elektronického boja.

Cieľom útokov boli predovšetkým Kyjevská, Dnepropetrovská a Donecká oblasť. Gubernátor Kyjevskej oblasti Mykola Kalašnyk oznámil, že pri útoku zahynula 28-ročná žena a traja ľudia sú zranení vrátane štvorročného dieťaťa. Všetci zranení sú hospitalizovaní. Pri útoku bolo zničených niekoľko obytných budov.

Na základe údajov vzdušných síl išlo o dosiaľ najväčší ruský útok dronmi na Ukrajinu počas prebiehajúcej vojny. V predvečer tretieho výročia invázie Ruska na Ukrajinu - 23. februára - Moskva vypustila vtedy rekordných 267 dronov.

Výstrahy pred náletmi platili pre Kyjev a okolité oblasti, ako aj východnú časť Ukrajiny deväť hodín. Armáda na platforme Telegram uviedla, že jednotky protivzdušnej obrany boli niekoľkokrát nasadené na odrazenie útokov.

„Bola to ťažká noc. Rusi vždy používali vojnu a útoky na zastrašovanie všetkých počas rokovaní,“ povedal o ruskom útoku Andrij Kovalenko, šéf Centra boja proti dezinformáciám pri ukrajinskej Rade národnej bezpečnosti a obrany (RNBO).

Piatkové priame rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou neviedli k dosiahnutiu prímeria, na ktorom Kyjev a jeho spojenci trvali. Toto takmer dve hodiny trvajúce rokovanie prinieslo dohodu o výmene po 1000 vojnových zajatcov. Strany sa tiež dohodli, že si navzájom poskytnú podrobné návrhy na prímerie.

Rokovania v Turecku bez akýchkoľvek podmienok navrhol minulú nedeľu ruský prezident Vladimir Putin. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následne vyzval Putina na osobné stretnutie v Turecku. Šéf Kremľa však odmietol osobnú účasť a v Istanbule tak rokovali delegácie bez účasti prezidentov Ruska a Ukrajiny. Vedúci ukrajinskej delegácie a minister obrany Rustem Umerom po rokovaniach uviedol, že ďalším krokom by malo byť stretnutie Zelenského a Putina. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v sobotu vyhlásil, že takéto stretnutie je možné, ak delegácie dosiahnu určitú dohodu.

Americký prezident Donald Trump, ktorý sa od návratu do Bieleho domu usiluje o ukončenie tejto vojny, v sobotu oznámil, že v pondelok (19. mája) bude osobitne telefonovať s Putinom a so Zelenským. Telefonát so šéfom Kremľa sa podľa Trumpa uskutoční o 10.00 h východoamerického času (16.00 h SELČ). „Predmetom hovoru budú zastavenie ‚masakra‘, ktorý zabíja v priemere viac ako 5000 ruských a ukrajinských vojakov týždenne, a obchod,“ napísal prezident USA na sociálnej sieti.

Rusko útočilo aj v noci na sobotu, len hodiny po ukončení rokovaní v Turecku. Pri útoku na minibus v Sumskej oblasti zahynulo deväť ľudí. Podľa Zelenského išlo o úmyselný útok a vyzval na silnejšie sankcie voči Rusku. Moskva tvrdí, že zasiahla vojenský objekt.