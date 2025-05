Kardiológ upozorňuje: 6 vecí, ktoré musíte urobiť predtým, ako vám začne zlyhávať srdce

Kľúčom k tomu, aby ste sa dožili vysokého veku so zdravím srdcom nie je len pravidelné cvičenie a vyvážená strava plná zeleniny. Popredný kardiológ Dmitrij Jaranov upozorňuje, že existuje šesť často prehliadaných aspektov nášho života, ktoré majú zásadný vplyv na kardiovaskulárne zdravie a môžu rozhodnúť o tom, či sa vyhneme predčasnej smrti.

Lekár z Memphisu varuje, že spánok, miera znečistenia ovzdušia, ktorému sme vystavení, úroveň stresu, stav ústnej dutiny a v neposlednom rade aj zdravie našich čriev a prístup k zdravej potrave zohrávajú oveľa väčšiu úlohu, než si mnohí pripúšťajú.

„Po liečbe tisícok pacientov so zlyhaním srdca sú toto veci, o ktorých by som si prial, aby viac ľudí vedelo, kým nie je príliš neskoro,“ uviedol Jaranov vo videu na sociálnej sieti. „Toto je to, čo skutočne ovplyvňuje vaše srdce – a nikto o tom nehovorí. Kardiovaskulárne zdravie nie je len o cvičení a šalátoch.“

Šesť kľúčových faktorov pre zdravé srdce