Podľa Fica Slovensko neplánuje podporiť pandemickú dohodu

Zároveň chce na ňom žiadať, aby sa dohoda neprijímala tzv. globálnym súhlasom, ale aby sa o nej hlasovalo. Avizoval to premiér Robert Fico (Smer-SD) v relácii STVR Sobotné dialógy s tým, že o tom mala v piatok (16. 5.) rozhodnúť vláda per rollam.

„Pokiaľ by aj niekto chcel spochybniť dané rozhodnutie per rollam, ja zvolám kedykoľvek, aj zajtra ráno, vládu a dané rozhodnutie prijmeme aj na riadnom zasadnutí vlády. Toto je naše stanovisko k pandemickej zmluve. Je škodlivá pre suverénne krajiny a takto sme sa k nej postavili,“ poznamenal.

Predseda vlády zároveň hovoril o kríze Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a vplyvoch farmaceutických firiem na ňu. „Pripravili pandemickú zmluvu, ktorú pozorne sledujeme od samého začiatku. Táto pandemická dohoda, ktorá je ponúknutá ako nejaké riešenie, podľa nášho názoru výrazne zasahuje do suverénneho práva štátu rozhodovať, ako bude riadiť procesy spojené s nejakými pandémiami, ktoré by mohli prísť v budúcnosti,“ povedal.

Pripustil však, že názory na pandemickú dohodu sa v rámci koalície líšia. „My nie sme povinní mať rovnaký názor. Vo vládnej koalícii sme tri strany. Politická strana Hlas podporuje pandemickú dohodu a má obrovský problém s tým, že Smer-SD a SNS majú na to iný názor,“ skonštatoval. Na kritiku Hlasu-SD Fico reagoval tak, že by bol rád, keby sa nervozita u jeho koaličných partnerov skončila. „Im sa rozpadli poslanecké kluby a vláda nemala väčšinu v parlamente. Musel som preto prijať rozhodnutia, ktoré sa im nepáčia, a nervozita u nich je pomerne veľká,“ podotkol.