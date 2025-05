Polícia reagovala na informácie, ktoré šíri Romana Tabak

POKUSY O ÚNOS DETÍ SA ZVYŠUJÚ UPOZORNENIE PRE RODIČOV DETÍ PROSIM ZVÝŠTE OPATRNOSŤ PRI DEŤOCH V OKOLI DETSKYCH IHRISK Milí rodicia, Týmto Vás prosím o zvýšenie pozornosti v okoli areálu detských ihrisk. Vyskytol sa pripad pokusu o únos dieťaťa pri ihrisku v Petrzalke. Len dobehnúť pre svoje dieťa o sekundu neskor a mohlo byt všetko inak. Dieťa zbieralo kvietky neďaleko detského ihriska v blízkosti detského ihriska. Žena okolo 50 rokov, blond, štíhlej postavy, 160 cm sa postavila pri dieťati a začala sa približovať a naklanat, keď v tom pribehla Matka dieťaťa evidentne v poslednej chvíli, pretože hneď na to zastavilo vozidlo suv bielej farby, kde žena hneď do neho bez slova nastúpila. Preto prosím zvýšte opatrnosť pokiaľ detičky sa hrajú a tiež už staršie majú vo zvyku preliezať ploty a dostať sa mimo areál detského ihriska, hlavne v blízkosti cesty, kde doslova môžu byť odvedené do prichádzajúceho auta z cesty neznámymi osobami. Naposledy šlo o ženu v strednom veku, ktorá sa pokúšala odvliect dieťa a malo byt vzaté do auta komplicom, ktoré soferoval muz. Tento prípad už je oznámený na polícii, kde sa ním zaoberaju už aj kriminalisti. Rovnako podobným prípadom pokusu únosu až štyrom nahláseným došlo len za mesiac marec- apríl tohto roku aj v pohraničnej zóne mesta Hainburg a to deti vo veku prvého stupňa základnej školy. Rovnako sú nezvestne dve dievčatka od 15 mája v Banskej Bystrici, sestry vo veku 4 a 7 rokov. Pokus o zobratie dievčatka do auta bol zachytený aj v okoliDrazdiaku v Petržalke, kde dievčatko okolo 8 rokov bolo fyzicky napadnuté a ťahané do cudzieho auta, vďaka chodcom, ktorí začali kričať zabránili unosu . Prosím znova hovorte s deťmi o a vystríhajte ich, aby sa nezastavovali pri autách cudzích ludi a tie menšie deti, to je už na nás rodičoch, aby sme ich nenechali ani na chvíľku bez dohľadu. Rovnako by bolo veľmi efektívne začleniť edukáciu o tejto stále aktuálnej téme aj do škôl. Psychológovia tiež radia, aby sa rodicia začali viac s deťmi rozprávať o tejto téme, boli opatrné, ale tiež, aby deti nenadobudli pocit, že svet je len nebezpečné miesto, ale davali si pozor, skôr boli ostražite, domov chodievali v skupinke viacerých deti, neboli počas cesty domov v mobiloch, čo znižuje pozornost a v prípade ohrozenia, začali bežať preč a zavolali pomoc dospelého.