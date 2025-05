Ako NEskladovať sójovú omáčku: Toto jej ničí chuť

Jedno zo základných dochucovadiel, sójová omáčka, si v kuchyniach často nájde miesto v poličke spolu s kečupom a horčicou. Ako však pre denník Daily Mail vysvetlili experti zo spoločnosti na výrobu kuchynských pomôcok Cookology, takéto skladovanie môže ovplyvniť jej chuť.

„Dochucovadlá najčastejšie končia v poličke, ale po otvorení by sme väčšinu z nich mali skladovať v chladničke,“ tvrdia odborníci. Podobne by sme mali pristupovať k majonéze a pestu, ktoré po otvorení navyše môžu napadnúť baktérie.

Pozor na sójovú omáčku: Toto musíte spraviť po jej jedení

Ako vysvetlil Andrew Wright z Cookology, pri skladovaní mimo chladničky a v nej sa ľudia často riadia protirečiacimi radami. „Neraz o tom nakoniec rozhodnú osobné preferencie,“ uviedol.

„Veda nám však hovorí, že to, čo sa neodkladá do chladničky, vydrží kratšie ako to, čo je v nej,“ dodal Wright.

Dietetička Chelsea Edwardsová pre portál Southern Living spresnila, že o skladovaní sójovej omáčky rozhoduje aj frekvencia jej používania. „Sójovú omáčku môžete skladovať pri izbovej teplote,“ uviedla. „Ale ak ju používate nepravidelne, odložte ju do chladničky.“

Následky nesprávneho skladovania

Sójová omáčka je fermentovaný výrobok zo sójových bôbov, pšenice, soli a vody. Vďaka vysokému obsahu soli je jej trvanlivosť dlhšia ako u iných potravín.

Po otvorení sójová omáčka postupne stráca sviežosť a chuť, čomu podľa výrobcu sójových omáčok Kikkoman dokáže zabrániť skladovanie v chladničke. Zároveň platí, že sójová omáčka sa nepokazí, ak nepríde do kontaktu s vodou alebo inými látkami.

Po niekoľkých rokoch po otvorení sa sójová omáčka napokon môže pokaziť. Všimnete si to aj vďaka zápachu, kyslej chuti alebo plesni.