Drucker: Predprimárne vzdelávanie je najlepšia pomoc štátu deťom a rodinám

Vyhlásil to minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) v reakcii na piatkové vyhlásenia predstaviteľov opozičného KDH, kritizujúcich návrh znižovania veku pre povinné predprimárne vzdelávanie.

Drucker upozornil, že uvedený návrh nie je roztopašou z dlhej chvíle. „V tejto veci panuje absolútna zhoda medzi krajinami Európskej únie aj OECD. Podpora v ranom veku je pre úspech detí rozhodujúca,“ zdôraznil minister školstva. Odmieta vyjadrenia KDH o tom, že štát chce zobrať právo rodičom na výchovu, ostro sa ohradzuje aj voči prirovnávaniam k totalitným praktikám. „Je a bude povinnosťou rodičov pripraviť deti na vzdelávanie a každý, kto to zvládne, bude môcť svoje dieťa pripraviť sám. Ak to však niekto nedokáže, je povinnosťou štátu sa postarať a vytvoriť deťom rovnakú šancu na lepší život, ako majú ich mnohí rovesníci,“ zdôraznil Drucker.

Návrhy, ktoré predniesol na piatkovej tlačovej konferencii KDH exminister školstva Ján Horecký, týkajúce sa adresne zameraných opatrení na sociálne vylúčené a chudobou ohrozené komunity, považuje Drucker za dôležité a užitočné doplnkové aktivity, ktoré však nemôžu nahradiť kvalitné vzdelávanie. Poukázal pritom na to, že v KDH by to mali sami vedieť. „Stačí, aby sa pán predseda KDH Majerský (tiež predseda Prešovského samosprávneho kraja - pozn. redakcie) rozhliadol po svojom samosprávnom kraji, ktorý patrí v zaškolenosti detí k najhorším, čo je dôkazom, že návrhy KDH nefungujú alebo im neverí ani ich predseda,“ zdôraznil minister.

Drucker zvýraznil i najnovšiu správu OECD, že prvé roky života sú rozhodujúce pre to, ako sa dieťa bude učiť, rásť a uplatní sa v živote. Práve preto ministerstvo školstva navrhuje povinné predprimárne vzdelávanie od troch rokov. „Problém nie je v deťoch, ale v tom, že nerovnosti vznikajú veľmi skoro. Skúsenosti z krajín ako Francúzsko či Nórsko, ktoré zaviedli povinné vzdelávanie od troch rokov, však ukazujú jednoznačný efekt - zníženie rozdielov medzi deťmi,“ skonštatoval. Dodal, že správa OECD zároveň odmieta obavy z odtrhnutia detí od rodiny.

KDH je presvedčené, že návrh plošne zaviesť povinné predprimárne vzdelávanie od troch rokov je medveďou službou, ktorá nerešpektuje potreby detí ani právo rodičov. Na piatkovej tlačovej konferencii predstavitelia KDH tiež uviedli, že štát nerešpektuje rozdiely v zrelosti a pripravenosti detí vstúpiť do predprimárneho vzdelávania a nezamýšľa sa ani nad dôsledkami, ktoré zavedenie tohto opatrenia prinesie. Kresťanskí demokrati poukázali na nevyhnutné zvýšenie počtu pedagogických pracovníkov, ktorých je už teraz nedostatok, riziko preplnenia tried v škôlkach i otáznu vymáhateľnosť povinnosti. Sú skôr za opatrenia, ktoré budú adresne cieliť na sociálne vylúčené a chudobou ohrozené komunity.