Demokrati: Minister vnútra by mal skončiť, polícia sa zneužíva na politický boj

Podpredseda Demokratov Juraj Šeliga ho kritizuje za to, že zverejnil obvinenie člena ich strany, hoci on ho ešte nedostal.

„Matúš Šutaj Eštok nezvláda svoj rezort, je evidentne pod politickým tlakom aj Roberta Fica, aj vnútri strany Hlas, kde sa mu trasie stolička, tak hľadá, akým spôsobom by sa mohol zapáčiť verejnosti a ‚smerákom‘. Absolútne odmietame zneužívanie polície na politický boj,“ uviedol na piatkovej tlačovej konferencii Šeliga. „Pýtam sa to, kde sme a kde v Trestnom zákone alebo Trestnom poriadku alebo zákone o priestupkoch je upravené, že minister vnútra Slovenskej republiky oznamuje cez sociálne siete, kto je obvinený, bez toho, aby to ten človek mal čo i len doručené?“ vyhlásil.

Demokrati opätovne odmietajú, že by ich člen na opozičnom proteste šíril nenávistné prejavy. Muž podľa Šeligu poskytol polícii súčinnosť. „Vec sa podľa našich informácií uzavrela ako priestupok, teda že to nebol trestný čin,“ uviedol s tým, že vo videozázname ich člen hovorí v metafore. „Bolo to jeho politické posolstvo a vonkoncom nevyzýva na akékoľvek násilie voči Robertovi Ficovi,“ dodal.

Šutaj Eštok vo štvrtok (15. 5.) informoval o obvinení muža s valaškou, ktorý sa mal vo videu vyhrážať premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD). Demokrati tvrdia, že jeho prejav sa týkal politického konca premiéra a jeho vlády. „Šutaj Eštok tu nemá čo robiť a mal by odstúpiť za to, akým spôsobom zneužíva Policajný zbor, a za to, akým spôsobom prekračuje všetky kompetencie, ktoré sú dané ministrovi vnútra,“ dodal Šeliga.

Polícia obvinila muža s valaškou z podnecovania a za rovnaký prečin aj ďalšiu osobu. Obvineniu čelia 47-ročný P. L. a 65-ročný P. P.