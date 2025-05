Starosta Petržalky Hrčka končí, na úrade odhalili miliónový podvod

Vyvodzuje tak politickú zodpovednosť za podvod, ktorý v týchto dňoch odhalili na miestnom úrade. Podľa doteraz známych informácií si mal jeden zo zamestnancov mzdového oddelenia neoprávnene posielať minimálne od roku 2023 financie na svoje účty. Mestskej časti tak vznikla škoda za viac ako 2,7 milióna eur. Starosta svoje rozhodnutie vzdať sa mandátu odôvodňuje tým, že na podvod neprišli skôr. Oznámil to v piatok na tlačovej konferencii.

„Strašne ma to mrzí, strašne sa za to hanbím. Ale nevrátim to naspäť,“ skonštatoval Hrčka s tým, že hoci sa sám vinný necíti, je to podľa neho veľmi dlhá doba a veľmi veľa financií, o ktoré prišla mestská časť, preto musí vyvodiť politickú zodpovednosť.

Starosta hovorí o obrovskom zlyhaní na miestnom úrade, ktoré poškodilo celú mestskú časť. Hovorí o viacerých individuálnych zlyhaniach, keďže podvodné konanie si za celý čas nikto na úrade nevšimol. Neodhalili to ani kontroly či audit. Následne sa ukázalo, že v roku 2023 si mal bývalý referent mzdového oddelenia na svoje účty previesť neoprávnenie okolo 400.000 eur, v roku 2024 to bolo okolo 1,3 milióna eur. Za paradox starosta považuje to, že sú to roky, kedy mestská časť hospodárila v rekordnými prebytkami.

Starosta zároveň zdôrazňuje, že pochybenia nenastali len na miestnom úrade. To, že niečo nie je v poriadku, zistili totiž začiatkom mája, kedy ich jedna z bánk upozornila, aby si skontrolovali účty, lebo sa jej nepozdávali. To, že iná z bánk mu už skôr tento rok zrušila desiatky účtov, lebo ich považovala za rizikové, však miestny úrad nevedel a neupozornil ich ani nikto z kompetentných úradov či inštitúcií. Ak by tento problém začali riešiť už v januári, škoda mohla byť podľa neho o takmer milión eur menšia.

Bývalý zamestnanec si mal na začiatku posielať menšie čiastky, neskôr sa suma navyšovala. V rámci poslednej výplaty malo ísť o sumu 220.000 eur. Istú dobu mal mať viac ako 150 účtov v ôsmich bankách, pričom v jednej ich mal mať niekoľko desiatok. Podľa jeho slov tak mal robiť preto, lebo dlhoval „istým ľuďom“ peniaze, avšak dôvody jeho konania môžu byť podľa starostu aj iné.

Bývalého zamestnanca, ktorý na úrade pracoval od septembra 2020, v uplynulých dňoch zadržala polícia a je vypočúvaný. S dvoma jeho priamymi nadriadenými miestny úrad už ukončil pracovný pomer. To, že by sa mestskej časti vrátili takto odcudzené peniaze, by starosta považoval za „malý zázrak“.

Od 1. júna bude mestskú časť viesť prvá vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková.