Peter Pellegrini sa zúčastní na inauguračnej svätej omši pápeža Leva XIV.

Súčasťou slovenskej delegácie bude tiež podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.

Po skončení omše bude mať prezident SR príležitosť osobne zablahoželať Svätému Otcovi k jeho zvoleniu a zároveň vyjadriť podporu Slovenskej republiky Svätej stolici v spoločnom úsilí o presadzovanie mieru, dialógu a vzájomného porozumenia vo svete.

Prezident SR Peter Pellegrini v blahoprajnom telegrame hneď po zvolení pozval pápeža Leva XIV. na oficiálnu návštevu Slovenska. Vo svojom pozvaní prezident SR vyzdvihol záujem Slovenska o pokračovanie rozvoja blízkych, srdečných a historicky trvácnych vzťahov so Svätou stolicou a vyjadril pripravenosť Slovenskej republiky aktívne sa spolupodieľať na spoločnom úsilí o mier, solidaritu a porozumenie medzi národmi. Pozvanie na návštevu adresoval Svätému Otcovi s úprimným prianím, aby zavítal do krajiny rozlohou síce malej, no rozmanitej a bohatej na duchovné hodnoty – kde v pokoji a vzájomnej úcte spolu žijú ľudia rôznych národností aj vierovyznaní.