Chlapec zaspal s retiazkou na krku, mama ho našla takmer mŕtveho

38-ročná Danielle Davisová z Oklahoma City v Oklahome sa v noci 30. apríla prebudila na hlasný krik z izby jej syna Raycea. Po tom, ako sa zašla pozrieť, čo sa deje, našla 16-ročného chlapca s popáleninami na krku. Ako informuje britský denník Daily Mail, za všetko mohla retiazka.

Ako mame povedal sám Rayce, spálil sa po tom, ako sa jeho retiazka počas spánku dotkla hrotu nabíjačky pripojenej k elektrickej sieti. Chlapec si žeravú retiazku rýchlo zložil, tá však aj na matraci zanechala stopy po spáleninách.

16-ročného Raycea previezli do nemocnice v Oklahoma City, kde ho hneď prijali na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Ako vysvetlila Danielle, jej syn sa v noci zobudil na to, že počul niečo spadnúť z postele. Nahol sa preto nad zem, aby skontroloval, či je nabíjačka pripojená.

„Tvrdí, že sa nahol z postele, pri čom sa mu retiazka s krížikom dotkla hrotov nabíjačky v zásuvke, tie boli sčasti odhalené,“ uviedla matka pre Daily Mail.

Podľa slov Raycea ho prúd zo zásuvky skopal, a kovovú retiazku na krku spálil. „A na rukách má popáleniny z toho, ako sa snažil roztrhnúť retiazku na krku. Bola hrubá a ťažká,“ dodala Danielle.

