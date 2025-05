Záhadný jav pri meste: Nejde o tornádo, varujú meteorológovia

Danielle Kinnamontová z mesta Thurmont v americkom Marylande zachytila na kameru meteorologický jav, ktorý podľa nej aj mnohých iných na prvý pohľad pripomína tornádo.

Vo videu, ktoré zverejnila na sociálnych sieťach, je možné vidieť svetlý oblak, ktorý sa pomaly pohybuje po poli neďaleko mesta. Na záber, ktorý bol zachytený v pondelok 5. mája, reagovala aj meteorologická stránka Accu Weather, podľa ktorej však nejde o tornádo.

"Is that a tornado?" Nope!⁣ ⁣ It might look like one, but storm chasers refer to these tubular clouds as "scud vacuums." They can look like a tornado but are benign, slow-moving, vertical fog banks.⁣ https://t.co/B9DVpGQqLz pic.twitter.com/G0X8NKW8lF