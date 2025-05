Fico priznal zdravotné problémy po atentáte, útočníkovi odpustil

Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa v súvislosti s vyšetrovaním atentátu zúčastní len na nevyhnutných úkonoch. „Ak ma bude potrebovať súd vypočuť, pokiaľ bude hlavné pojednávanie, tak to pochopiteľne urobím,“ uviedol po štvrtkovom rokovaní vlády v Handlovej. Atentát považuje Fico za príbeh, ktorý treba verejnosti opakovať.

Do vyšetrovania sa podľa vlastných slov starať nebude. Nebude žiadať ani náhradu škody. „Jediné, čo mi ostalo po atentáte, sú niekedy zažívacie problémy, ale nepôjdem do detailov, lebo je to bežná vec,“ povedal Fico s tým, že je plný energie. Tvrdí, že útočníkovi odpustil. Označil ho za produkt nenávisti, ktorá bola a je šírená.

Vo štvrtok uplynul rok od atentátu na premiéra po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Premiéra vtedy vážne postrelil útočník Juraj C., ktorému hrozí doživotný trest odňatia slobody. Súdny proces by sa mal začať v júli.