MŽP tvrdí, že návrh zonácie TANAP-u odborne prediskutovali a pripravili v regióne

Piliermi sú ochrana najcennejších lokalít a biotopov vzácnych druhov, zmysluplný rozvoj, podpora udržateľného turizmu a rovnako aj zohľadnenie potrieb ľudí, ktorí žijú, pracujú alebo podnikajú na jeho území. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR s tým, že návrh zonácie je v pripomienkovom konaní na Okresnom úrade v Prešove.

Envirorezort pripravil v spolupráci so Správou TANAP-u po viac ako 20 rokoch prvýkrát návrh zonácie tohto najstaršieho národného parku. Projekt počíta so zväčšením výmery národného parku zo súčasných 73.800 hektárov na 74.075 hektárov. Takmer polovicu novej výmery, 34.777 hektárov, majú tvoriť územia s najprísnejším piatym stupňom ochrany. Z dôvodu vymedzenia zón TANAP-u sa podľa platnej legislatívy zrušia maloplošne chránené územia, ktoré sú súčasťou územia národného parku a jeho ochranného pásma, priblížilo ministerstvo. Tvrdí, že obdobne sa postupovalo aj pri zonáciách iných národných parkov. „Čo je však kľúčové, súčasné rezervácie alebo ich časti budú zaradené do A zóny, s piatym stupňom ochrany. V niektorých územiach zaradených do B zóny sa po určitom čase a po zlepšení stavu postupne lesné biotopy preradia do A zóny,“ vysvetlilo MŽP.

Výnimkou je Jalovecká dolina, kde začiatkom mája vypukol rozsiahly lesný požiar. Návrh zaradenia pozemkov v Jaloveckej a Bobroveckej doline do zóny D sa uskutočnilo na časti pozemkov vo vlastníctve Urbárskeho pozemkového spoločenstva Bobrovec. „V rámci prerokovania zonácie TANAP-u dlhodobo požadujú, aby ich pozemky v pásme lesa boli vyňaté z TANAP-u a zaradené do ochranného pásma, kde by boli zahrnuté tiež do D zóny,“ uviedol envirorezort.

Poslankyňa parlamentu Tamara Stohlová (PS) skritizovala návrh zonácie TANAP-u. Vyzýva na jeho stiahnutie alebo úpravu. V rámci revízie plánu obnovy podmienila Európska komisia svoj súhlas dokončením zonácií národných parkov do konca marca 2026 a stanovila aj konkrétne kritériá kvality, tvrdí. Dokument, ktorý na schválenie revízie predložila Komisia, podľa Stohlovej uvádza podmienku zaradiť do najprísnejšej zóny A národných parkov aj pralesy a územia s výskytom hlucháňa. „V návrhu zonácie TANAP-u tieto podmienky nie sú splnené. Do zóny A neboli zaradené dôležité lokality Západných Tatier, napríklad Jamnícka a Račkova dolina,“ podotkla Stohlová.

Za najproblémovejšie však považuje Jaloveckú a Bobroveckú dolinu, ktoré rezort navrhuje zaradiť do zóny D, kde platí druhý stupeň ochrany. „To by znamenalo režim ako mimo národného parku, intenzívnu ťažbu, poľovačky a hrozbu výstavby,“ dodala poslankyňa.

Slovensko podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) potrebuje životaschopné národné parky, po vzore vyspelých štátov Európy. TANAP a každý národný park na Slovensku sa musí vedieť postaviť ekonomicky čo najviac na vlastné nohy, myslí si.

Taraba odmieta ekologický fanatizmus. Netreba podľa neho ignorovať požiadavky miestnych obyvateľov a vytvárať všade územia s bezzásahom. „Aj národné parky v susednom Rakúsku ukazujú súžitie ľudí s prírodou spôsobom, ktorý prinesie národným parkom aj ľuďom blahobyt, a nie úpadok,“ poznamenal.