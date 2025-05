ZMOS: Spoločnosť by mala začať diskusiu o regulácii sociálnych sietí

Sociálne siete by mali byť podľa neho k dispozícii mladým ľuďom až po ukončení povinnej školskej dochádzky, respektíve od 16 rokov.

Božik poukázal na narastajúci problém kyberšikany medzi deťmi a dospievajúcimi ľuďmi. „Kyberšikana narobila veľké problémy na Slovensku a stále robí. Klasická šikana podľa údajov komisára pre deti nám trošku klesá, kyberšikana nám stúpa. Vieme, že takým tým hlavným motorom alebo tým spojovníkom, ktorý vytvára priestor na to, sú práve sociálne siete a streamovacie služby,“ uviedol Božik. Ako dodal, diskusia by mala byť celospoločenská a tému treba otvoriť aj s politickou opozíciou. ZMOS vládnych predstaviteľov plánuje vyzvať tému riešiť aj na svojom pripravovanom sneme.

Mikloško vyzval politických predstaviteľov, aby sa tejto téme venovali. Slovensko by sa podľa neho malo pridať medzi európske krajiny, ktoré žiadajú celoeurópsku reguláciu sociálnych sietí v tomto smere. Spomenul tiež, že Francúzsko má ministerstvo venujúce sa digitálnemu priestoru. Na Slovensku by to podľa neho mala byť nadrezortná téma. Podotkol, že dve tretiny detí sa voči šikane už aktivizujú a šikanovaného bránia alebo šikanu oznámia.

Šéf IPčka zdôraznil, že tieto kroky štátu nemôžu byť iba o zákazoch. „Je dôležité premýšľať, že ako vlastne nastaviť tie regulácie tak, aby sme len tým mladým ľuďom niečo nezobrali, ale aby sme im niečo aj doplnili,“ upozornil Madro. Vysvetlil, že sociálne siete mladým ľuďom instantne napĺňajú niektoré potreby, ktorých uspokojenie budú potrebovať nájsť inde.

„Potrebujeme vytvoriť systém, kde si ich môžu v realite napĺňať. Napríklad cez voľnočasové aktivity, cez vytvorenie klubov, bezpečných miest, zón na to, aby mohli v bezpečnom priestore realizovať tie svoje sny a plány,“ uviedol. Podotkol tiež, že dospelí ľudia často rýchlo meniacemu sa online svetu nerozumejú.