Matovič: Vláda zneužila Bezpečnostnú radu na čisto politickú agendu

Skritizoval, že vláda sa z premiéra Roberta Fica (Smer-SD) snaží po atentáte urobiť martýra, pričom ten podľa jeho slov nenávisť v ľuďoch burcoval ešte pred tým. Predsedníčka opozičnej strany Za ľudí Veronika Remišová zdôraznila, že vláda by mala pri riešení nenávisti v spoločnosti začať od seba.

„Robert Fico sa rozhodol zo samého seba urobiť martýra, ktorému bolo ublížené, ktorému ublížila nenávisť, len nehovorí to najpodstatnejšie, že tú nenávisť sial on a plače ten, ktorý tú nenávisť medzi ľudí dostal,“ vyhlásil Matovič s tým, že po atentáte je z Fica ešte viac nenávistný človek. V súvislosti s odkazmi vládnej koalície, že aj on prispel k súčasnému stavu v spoločnosti, odkázal, aby sa pozreli na seba. „Ukážte, kde je moje vyzývanie alebo obhajoba násilia a porovnajte to s tým, čo robí Fico a spol.,“ doplnil Matovič. Zároveň zdôraznil, že atentát na premiéra nespochybňuje.

Líder hnutia tiež na štvrtkovej tlačovej konferencii vyzval opozičné Progresívne Slovensko, aby podalo návrh na odvolanie premiéra a vlády v súvislosti s Ficovou minulotýždňovou návštevou Moskvy. „Keď je niekto líder opozície, tak momentom ako Fico spáchal vlastizradu na Červenom námestí mali podať návrh na odvolanie,“ poznamenal s tým, že hnutie Slovensko by návrh podporilo.

Remišová rovnako poukázala na to, že v súvislosti so šírením nenávisti by sa mala vláda pozrieť do vlastných radov. „Práve premiér a zástupcovia vládnej koalície sú najväčšími šíriteľmi nenávisti voči názorovým oponentom, novinárom, či neziskovému sektoru. Je smutné, že Robert Fico, ktorý sa po atentáte druhýkrát narodil, namiesto znižovania napätia ešte viac spoločnosť polarizuje a rozoštváva,“ skonštatovala. Podotkla, že Fico používa strašenie, nenávisť a agresivitu ako svoj politický program a potom chce zatvárať ľudí do väzenia za to, že na sociálnych sieťach jeho správanie imitujú.

Premiér zvolal mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady SR pre nárast nenávistných prejavov, fyzických konfliktov vo verejnosti a vysokej pravdepodobnosti ďalšieho útoku na verejného činiteľa. O jej výsledkoch má bližšie informovať po štvrtkovom rokovaní vlády v Handlovej.