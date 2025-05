Zelenskyj: Ruská delegácia v Istanbule je „atrapa“ s nejasným mandátom

Povedal to pred rokovaním s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a denníka Guardian.

„Musíme pochopiť úroveň ruskej delegácie a jej mandát, či je schopná sama prijímať rozhodnutia,“ povedal Zelenskyj. „Sme v kontakte s americkou stranou, verím, že aj oni budú v Turecku prítomní na vysokej úrovni,“ uviedol.

„Čo sa týka Rusov, uvidíme. Oficiálne nebolo nič potvrdené, ale podľa toho, čo sme videli, to vyzerá skôr na atrapu ako na niečo vážne. Čo vieme s istotou, je to, kto v skutočnosti rozhoduje na ruskej strane. A podľa toho budeme konať,“ dodal.

Podľa Zelenského si Ukrajina „po rozhovore s Erdoganom premyslí, čo urobí a aké budú ďalšie kroky“.

Ruskú delegáciu v Istanbule vedie Putinov poradca Vladimir Medinskij, ktorý bol aj na doteraz posledných priamych rozhovoroch s Ukrajinou v marci 2022. Moskva do Turecka nevyslala ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova ani Putinovho poradcu pre zahraničnú politiku Jurija Ušakova, ktorí viedli rokovania so Spojenými štátmi v Saudskej Arábii, uviedol britský denník The Guardian.

Zloženie ukrajinskej delegácie zatiaľ nie je známe, bude však na najvyššej úrovni, povedal Zelenskyj po príchode do Ankary. Jej súčasťou by mali byť zástupcovia ministerstva zahraničných vecí, prezidentskej kancelárie, armády a tajných služieb.

Na slová ukrajinského prezidenta už reagovala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, ktorá Zelenského označila za „klauna“ a „porazeného“.

„Kto používa slovo 'atrapa'? Šašo? Neúspešný kandidát? Niekto bez akéhokoľvek vzdelania,“ vyhlásila hovorkyňa ruskej diplomacie.