Trump: USA by mali prevziať Pásmo Gazy a urobiť z neho „zónu slobody“

„Mám koncepcie pre Gazu, ktoré sú podľa mňa veľmi dobré. Spravme z nej zónu slobody, nechajme Spojené štáty zapojiť sa a urobiť z nej zónu slobody,“ povedal americký prezident počas návštevy Kataru. „Bol by som hrdý na to, keby ju Spojené štáty mali, prevzali ju, urobili z nej zónu slobody, nech sa tam dejú dobré veci. Umiestnite ľudí do domovov, kde môžu byť v bezpečí.“ dodal.

O prevzatí kontroly nad Pásmom Gazy Trump hovoril aj vo februári, keď navrhol, aby boli obyvatelia palestínskej enklávy presídlení do arabských krajín a vyľudnené územie by sa postupne premenilo na „riviéru Blízkeho východu“.

Trump tiež upozornil, že otázka Pásma Gazy doteraz nebola vyriešená. „S Hamasom sa bude treba vysporiadať,“ povedal. „Musíme pamätať na to, že 7. október (2023) bol jedným z najhorších dní v histórii sveta, nielen pre tento región, bol to jeden z najhorších, najkrutejších útokov, aké kedy kto videl,“ povedal Trump o útoku palestínskeho militantného hnutia na južný Izrael, pri ktorom zahynulo 1200 ľudí.