Putin do Turecka nepríde. Koho vyšlú na mierové rokovania?

Agentúra TASS o tom informovala na základe stredajšieho oznámenia Kremľa, podľa ktorého ruskú delegáciu povedie Vladimir Medinskij. Ten bol hlavným ruským vyjednávačom aj počas mierových rokovaní pred troma rokmi, píše TASR.

Ďalšími členmi delegácie sú podľa vyhlásenia Kremľa námestník ruského ministra zahraničných vecí Michail Galužin, námestník ruského ministra obrany Alexander Fomin a riaditeľ ruskej vojenskej rozviedky GRU Igor Kosťukov. Okrem nich je na zozname členov delegácie podľa TASS niekoľko expertov.

Ruská tlačová agentúra informuje, že dokument o zložení delegácie podpísal Putin v stredu, teda len deň pred plánovanými rokovaniami.

Vo štvrtok by sa v tureckom Istanbule mali konať rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré počas uplynulého víkendu navrhol šéf Kremľa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na návrh zareagoval vyhlásením, že do Turecka pricestuje osobne a na to isté vyzval aj Putina.

Možnosť svojej účasti nechal v stredu otvorenú aj americký prezident Donald Trump, ktorý je aktuálne v Katare a vo štvrtok by mal pricestovať do Spojených arabských emirátov. Biely dom oficiálne oznámil, že do Istanbulu pôjde za USA šéf rezortu diplomacie Marco Rubio, ako aj osobitní vyslanci Steve Witkoff a Keith Kellogg.

Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v utorok ozrejmil, že Zelenskyj sa v Istanbule nestretne so žiadnym ruským predstaviteľom okrem Putina. Zelenskyj v stredu povedal, že Ukrajina je pripravená na „akýkoľvek formát“ rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Dodal však, že v súvislosti s možnými štvrtkovými rozhovormi v Istanbule budú ďalšie kroky Kyjeva závisieť od toho, kto tam za Rusko príde.

TASS píše, že Kremeľ si od štvrtkových rokovaní sľubuje nadviazanie na dialóg, ktorý obe strany viedli krátko po začiatku vojny v roku 2022.

Jermak v utorok vyhlásil, že Ukrajina je za rokovania s Ruskom, ale trvá na tom, aby bolo pred ich začiatkom nastolené prímerie.

Rokovania aj bez Trumpa

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok nepocestuje do tureckého Istanbulu na rokovania Ukrajiny s Ruskom. Uviedli to v stredu americkí predstavitelia po tom, čo Kremeľ oznámil zloženie ruskej delegácie.

Podľa CNN Trump, ktorý momentálne cestuje po krajinách Perzského zálivu, počas uplynulých dní opakovane podnecoval špekulácie, že by sa mohol zúčastniť na rokovaniach v Istanbule. Americkí predstavitelia tvrdia, že zmena Trumpovho harmonogramu by bola logisticky náročná a šlo by tiež o „diplomatickú výzvu“ pripraviť prezidenta na rokovania v tak krátkom čase.

Šéf Bieleho domu napriek tomu ešte v stredu uviedol, že si do poslednej chvíle necháva otvorenú možnosť, že vo štvrtok 15. mája pricestuje do Turecka. Biely dom oficiálne oznámil, že do Istanbulu pôjde za USA šéf rezortu diplomacie Marco Rubio, ako aj osobitní vyslanci Steve Witkoff a Keith Kellogg.

Zelenskyj v utorok vyhlásil, že ak by sa americký prezident pridal k týmto mierovým rokovaniam, mohlo by to dať šéfovi Kremľa podnet na účasť. Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v utorok ozrejmil, že Zelenskyj sa v Istanbule nestretne so žiadnym ruským predstaviteľom okrem Putina. Stanica Sky News informuje, že Zelenskyj je už na ceste do Turecka. Ukrajinský prezident tento týždeň avizoval, že sa v Ankare stretne s tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom.