Toto kulturistka dlho ignorovala. Na záberoch zachytila znak rakoviny

Austrálska kulturistka Kristina Angeli varuje ľudí, aby neignorovali príznaky rakoviny kože. Po osobnej skúsenosti s melanómom, najagresívnejšou formou rakoviny kože, nalieha na verejnosť, aby nepodceňovala pravidelné kontroly znamienok. O svoj príbeh sa podelila na sociálnej sieti.

Pred dvoma rokmi, počas prípravy na súťaž na Bahamách, si mladá žena začala všímať znamienko blízko ucha, ktoré jej čoraz viac prekážalo. Fitness nadšenkyňa z Canberry sa niekoľko mesiacov po súťaži rozhodla, že si dá znamienko vybrať z kozmetických dôvodov.

"Ešte to nevie, ale to znamienko nad jej uchom je rakovina," napísala k videu na Instagrame. "Keď mi ho odstraňovali, lekár mi povedal, že je to riskantné, pretože bolo vedľa dôležitého nervu," spomína Angeli. "Mohla som stratiť všetok cit v ľavej časti tváre. To bol len začiatok..."

O niekoľko mesiacov neskôr prišla krutá diagnóza. Potvrdili u nej melanóm v druhom štádiu, čo znamenalo, že sa rakovina nerozšírila mimo kože do iných tkanív.

Nasledovala operácia na odstránenie melanómu, ktorá však podľa jej slov v ďalšom videu "neprebehla presne podľa plánu". Chirurgovia museli vykonať rozsiahlu excíziu (vyrezanie tkaniva) na odstránenie rakovinového ložiska a zároveň jej odstránili lymfatickú uzlinu. Lekári pri tomto type ochorenia často preventívne odporúčajú odstránenie lymfatickej uzliny na overenie prítomnosti rakoviny.

Po zákroku jej museli veľkú časť kože nahradiť kožným štepom odobratým z jej ľavého boku. Pár rokov po tejto skúsenosti apeluje na ostatných, nech si dajú skontrolovať kožu, kým nie je neskoro.

Varovné znaky melanómu

Väčšina melanómov sa prejavuje ako znamienka s nerovnomernými okrajmi, ktoré sa odlišujú od normálnych znamienok. Je dôležité si všímať nepekne vyzerajúce znamienka, ktoré sú nepravidelné. Dôležitá je aj veľkosť. Melanómy majú zvyčajne veľkosť hrášku alebo priemer väčší ako 6 milimetrov.

Štatistiky sú neúprosné. Približne 15 percent pacientov s melanómom v druhom štádiu neprežije viac ako päť rokov. Soláriá a nadmerné vystavovanie sa slnečnému žiareniu sú spojené s vyšším rizikom vzniku melanómu. Už päťnásobné spálenie pokožky počas života môže zvýšiť riziko tohto ochorenia.

Odborníci radia ako prevenciu pravidelné používanie opaľovacích krémov, zakrývanie pokožky pri pobyte vonku a ochranu dojčiat a detí pred priamym slnkom. V prípade akýchkoľvek obáv z nového znamienka alebo zmeny existujúceho znamienka je nevyhnutné kontaktovať kožného lekára.