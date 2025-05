Slovensko v dramatickom súboji porazilo Francúzsko na MS v hokeji 2025

Slovenskí hokejisti si na 88. majstrovstvách sveta v Štokholme pripísali druhé víťazstvo. Vo svojom štvrtom vystúpení na turnaji zdolali v stretnutí A-skupiny hráčov Francúzska 2:1. V priebežnej tabuľke sa posunuli so siedmimi bodmi na 3. miesto.

Slováci mali pomalší vstup do zápasu, v prvej tretine im chýbal pohyb. Zlepšenie prišlo v prostrednej časti, keď sa v polovici stretnutia presadil Martin Chromiak. Po piatich minútach odpovedal vyrovnávajúcim presným zásahom Louis Boudon. Francúzi boli v treťom dejstve nedisciplinovaní. Slovensku ponúkli hneď tri presilové hry za sebou a z tretej inkasovali. Do bránky zapadlo nahodenie Mislava Rosandiča.

V ďalšom zápase A-skupiny sa mužstvo trénera Vladimíra Országha predstaví po dvojdňovom oddychu v sobotu 17. mája o 20.20 h proti favorizovanej Kanade. Francúzov čaká deň voľna, v piatok 16. mája nastúpia o 16.20 proti Rakúsku.

Slovensko - Francúzsko 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Góly: 30. Chromiak (Honzek, Dvorský), 50. Rosandič (Čajkovič, Krištof) - 35. Boudon (Dair, Treille). Rozhodcovia: Campbell (Kan.), Schrader (Nem.) - Davis (USA), Niittyla (Fín.), vylúčení: 2:4, presilovky: 1:0 oslabenia: 0:0, 2915 divákov.

Slovensko: Hlavaj - Mudrák, Kňažko, Grman, Koch, Rosandič, Golian, Beňo - Honzek, Sukeľ, Takáč - Čajkovič, Krištof, Regenda - Sýkora, Dvorský, Chromiak - Hrehorčák, Čederle, Roman - Kašlík

Francúzsko: Keller - Crinon, Boscq, Llorca, Gallet, Guebey, Spinozzi, Bourgeois - Boudon, Texier, Perret - T. Bozon, Bellemare, K. Bozon - Bertrand, Ritz, Rech - Bruche, S. Treille, Dair

Slováci inkasovali z prvej strely do priestoru bránky po 85 sekundách. Presný zásah Bozona však neplatil pre ofsajd. Slovenskému výberu však opäť chýbal lepší pohyb a agresivita. Len tesne minula Hlavajovu bránku Texierova strela švihom. Prvú veľkú priležitosť mal v 10. minúte Honzek, ktorý zakončoval spomedzi kruhov v presilovej hre do betónov Kellera. Slováci robili chyby, najväčšej sa dopustil v 13. minúte Krištof, ktorý nahral priamo pred bránku. Tutovku Perreta však zneškodnil Hlavaj.

Slovenský brankár bol v permanencii aj v úvode prostrednej časti hry. Problémy mu urobila strela Texiera, ktorú však napokon dokázal skrotiť do lapačky a zabrániť tak prípadnej dorážke. Slováci nastúpili do druhej tretiny s pozmenenými útokmi. Šancu dostali spolu Chromiak, Dvorský a Honzek a Slováci pridali na ofenzívnej aktivite. Bol to práve tento útok, ktorý zatlačil Francúzov v obrannom pásme a po drzom natlačení pred bránku sa presadil Chromiak a poslal svoj tím do vedenia v polovici zápasu. O minútu neskôr išiel Čajkovič sám na Kellera, no ten zakončenie slovenského krídelníka schoval do lapačky. Francúzi si následne zahrali prvú presilovku v zápase, počas nej boli v útočnom pásme, no najväčšiu šancu mal Takáč. Ten však po takmer dvoch minútach na ľade nemal sily na razantnejšie zakončenie. Ďalšiu príležitosť zahodil v 35. minúte Honzek z bezprostrednej blízkosti. Francúzi to potrestali o pár sekúnd na opačnej strane, Koch nedostúpil Boudona a ten strelou ponad rameno prekonal Hlavaja - 1:1.

Na začiatku tretieho dejstva mali Slováci k dispozícii presilovú hru po faule Texiera. V nej si vážnejšiu príležitosť nevypracovali, o pár minút neskôr sa nepresadili ani z tretej početnej výhody v zápase. Slováci to skúšali cez Dvorského či Chromiaka, ale ich strely zastavil Keller. Francúzi naďalej trpeli na slabú disciplínu a tretiu ponúknutú presilovku v tretej tretine už Slováci využili. Puk na bránu nahodil Rosandič a zdalo sa, že s prispením jemného teču Sukeľovej hokejky skončil v sieti. Na opačnej strane sa blysol skvelým zákrokom nohou Hlavaj. Slováci ustáli v závere aj francúzsku powerplay a získali dôležité tri body do tabuľky. Po záverečnom hvizde ešte nasledovalo niekoľko šarvátok, k bitke bez rukavíc však neprišlo.

Vladimír Országh, hlavný tréner SR:

„Dôležité víťazstvo pre nás. Boli sme trochu nervózni, hlavne na začiatku, chalani chceli, ale príliš veľká nervozita im zväzovala ruky. Prvá tretina bola rozpačitá. Vychádzalo to z príliš veľkého chcenia, potrebovali sme sa upokojiť, niektoré veci sme pomenili. Napokon sme našli cestu k víťazstvu, tri body sú veľmi cenné. Treba dať kredit aj Francúzom, hrali dobre, bolo vidieť, že v závere už trochu nezvládali.“

Mislav Rosandič, obranca a autor víťazného gólu SR:

„Môj pocit je, že môžeme byť spokojní iba s tromi bodmi do tabuľky. Vyprodukovali sme šance, ale aj oni mali na konci, Samo nás podržal, Francúzi mali dve-tri tutovky. Skúsime si to rozobrať, zápasy idú rýchlo za sebou, neviem, čo spraviť, aby sme mohli byť spokojní aj s predvedenou hrou. Konečne to padlo v presilovke, dúfam, že to bude takto v nej pokračovať.“

Samuel Hlavaj, brankár SR:

„Všetky zákroky boli náročné. Francúzi veľa nestrieľali, ale keď už vystrelili, boli to fakt šance. Od prvej tretiny som bol neustále v strehu, aj keď bol puk za našou bránkou. Dva dni voľna určite padnú vhod, veľa chalanov je zničených, treba zregenerovať a pripraviť sa na ďalšie zápasy.“

Matúš Sukeľ, kapitán SR:

„Som veľmi rád, že sme to ubojovali a máme tri body. Bol to ťažký zápas, asi nie veľmi pohľadný pre diváka. Je to náročné, klzisko je široké, ten pohyb je k tomu potrebný. Nebola to ideálna hra z našej strany, ale vybojovali sme to. Kredit patrí chalanom, že to odmakali do konca a robili všetko pre to, aby sme vyhrali.“

Tabuľka:

1. Kanada 3 3 0 0 0 16:1 9

2. Švédsko 3 3 0 0 0 11:3 9

3. SLOVENSKO 4 2 0 1 1 7:10 7

4. Lotyšsko 3 2 0 0 1 10:10 6

--------------------------------

5. Fínsko 3 1 1 0 1 7:6 5

6. Rakúsko 3 0 1 0 2 6:8 2

7. Francúzsko 4 0 0 1 3 5:15 1

--------------------------------

8. Slovinsko 3 0 0 0 3 3:12 0