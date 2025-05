Dokedy potrvá výluka pri Poprade? SSC zverejnila odhad

Výluka vlakov medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou by mala pre poškodený most v Poprade trvať do piatka (16. 5.). Vlaky by mali týmto úsekom opäť začať jazdiť v sobotu (17. 5.). Na tlačovom brífingu v Poprade o tom v stredu informoval generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest (SSC) Norbert Polievka. SSC realizuje podopretie mosta.

Správu aktualizujeme.