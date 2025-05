Google po rokoch mení logo. Všimnete si zmenu?

Technologický gigant a jeden z najobľúbenejších internetových vyhľadávačov Google po desiatich rokoch mení dizajn loga. Informoval o tom denník Daily Mail s tým, že zmena je zatiaľ pozorovateľná v aplikácii Google Search na zariadeniach s operačným systémom iOS a na mobiloch Google Pixel s Androidom.

Google, známy vďaka začiatočnému písmenu G v štyroch farbách (červenej, žltej, zelenej a modrej), pristúpil len k drobnej zmene, pri ktorej zvolil jemnejšie prechody medzi jednotlivými farbami.

Google logo before and after. Which one do you like? pic.twitter.com/nAaRP02IyW

Podľa Daily Mail tak Google prispôsobuje dizajn podobnému vzhľadu svojej umelej inteligencie Gemini. Novinka by čoskoro mala byť viditeľná aj na ďalších zariadeniach s Androidom a na webových prehliadačoch.

Google naposledy menil dizajn svojho loga v roku 2015, keď menil font písma v logu na moderný Product Sans. Od tohto roku má písmeno G štyri farby.

Spoločnosť v tom čase tvrdila, že zmenou reaguje na rozširovanie svojich služieb na viaceré zariadenia, nielen počítače.

Zatiaľ nie je známe, či sa najnovšia zmena dotkne aj ďalších služieb od Google ako Gmail alebo Disk Google.

What if Google reimagined every Logo of its services in the same sleek style? That would be seriously satisfying! #Google #GoogleLogo pic.twitter.com/C9TIdMNAoT