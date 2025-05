Za problémy v tehotenstve môže aj zmena klímy, tvrdí štúdia

Uvádza sa to v správe neziskovej organizácie Climate Central so sídlom v americkom štáte New Jersey, ktorú zverejnila v stredu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Vystavenie extrémnej horúčave počas tehotenstva sa už v minulosti spájalo s mnohými problémami vrátane vyššieho rizika predčasného pôrodu, porodenia mŕtveho dieťaťa, vrodených chýb či tehotenskej cukrovky. Nová správa americkej organizácie sa zameriavala na vplyv nadmerného tepla na tehotné od roku 2020 a do akej miery to ovplyvnila zmena klímy.

„Zmena klímy za posledných päť rokov prinajmenšom zdvojnásobila ročný priemerný počet rizikových dní pre tehotné ženy“, uvádza sa v správe podľa údajov v 222 z 247 skúmaných krajín a území. Najväčší nárast zaznamenali v rozvojových krajinách napríklad Karibik, Stredná a Južná Amerika, tichomorské ostrovy, juhovýchodná Ázia a v subsaharská Afrika. , kde je obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti. Išlo

Výskum sa sústredil výhradne na nárast potenciálne nebezpečných horúcich dní a neskúmal rozsah vplyvu horúčav na tehotné. Výskumníčka v oblasti zdravia matiek a extrémnych horúčav Podľa Any Bonellovej, ktorá nebola súčasťou výskumu, správa „poskytuje jasný dôkaz o narastajúcom riziku spájanom s vystavením sa extrémnym horúčavám“. Výsledky by sa podľa nej mohli aplikovať aj na starších ľudí, pre ktorých vysoké teploty tiež predstavujú zvýšené riziko.

Výskumníci vo väčšom množstve dokumentujú, ako extréme horúčavy môžu ohroziť ľudské zdravie, ale podrobné fyziologické mechanizmy tohto vplyvu vedci stále nepoznajú, uviedla Bonellová.

Podľa rozsiahlej štúdie z roku 2024, zverejnenej v časopise Nature Medicine, vlny horúčav zvyšujú pravdepodobnosť výskytu komplikácií počas tehotenstva asi o štvrtinu.

Francúzska epidemiologička Lucie Adelaide vo vyhlásení spojenom s novou správou odporučila, aby existujúce informácie o zdravotných rizikách horúčav zahŕňali varovania pre tehotné ženy. V súčasnosti sa v takýchto upozorneniach spomínajú len zriedka.