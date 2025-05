Hnutie Slovensko navrhuje znížiť vekovú hranicu pre účasť vo voľbách

Právo voliť chcú priznať osobám od 16 rokov. Týkať by sa to malo parlamentných aj prezidentských volieb, volieb do europarlamentu, volieb do orgánov samosprávnych krajov, volieb do orgánov obcí, ľudového hlasovania o odvolaní hlavy štátu i referenda. Zmenu plánujú presadiť novelou zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú predložili do parlamentu.

„Hlavným účelom návrhu zákona je po vzore iných štátov znížiť vekovú hranicu aktívneho volebného práva, to je práva voliť, zo súčasných 18 rokov na 16 rokov veku života. Takouto právnou úpravou sa Slovenská republika priradí k viacerým iným štátom, ako napríklad susednému Rakúsku, kde takýto právny stav funguje už niekoľko rokov,“ poznamenali.

Predkladatelia argumentovali, že 16-roční sú schopní plnohodnotne vnímať politiku a veci verejné. Myslia si, že mladí ľudia sú v súčasnosti v inej pozícii ako pred niekoľkými rokmi, a to najmä z pohľadu informačnej vyspelosti. „Vďaka používaniu prostriedkov elektronickej komunikácie, osobitne internetu a sociálnych sietí, získavajú značné množstvo informácií o verejnom živote a politickom systéme a jeho fungovaní na Slovensku, čím sa zvyšuje aj ich rozumová vyspelosť v tejto oblasti,“ podotkli.

Poukázali tiež na to, že osoby vo veku 16 rokov sú zároveň už v značnej miere zodpovedné za svoje konanie. „Ako príklad možno uviesť trestnú zodpovednosť alebo priestupkovú zodpovednosť,“ priblížili. Návrh na zníženie vekovej hranice odôvodňovali aj vyvážením pomeru jednotlivých generácií pri účasti vo voľbách. „Spoločnosť starne a jej skladba je nevyvážená v prospech vekovo najstaršieho elektorátu. Aby sa predišlo situácii, že politici sa budú snažiť zapáčiť len svojmu pôvodnému a stále starnúcemu elektorátu, je potrebné umožniť vstup ďalších a osobitne mladších generácií ochotných podieľať sa na rozvoji vlastného štátu aj prostredníctvom aktívneho volebného práva,“ dodali.