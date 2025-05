SNS opäť navrhla predĺžiť volebné obdobie v obciach a vo VÚC

Týkalo by sa to volieb do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí. Dlhšie by boli vo funkcii starostovia obcí, primátori miest, predsedovia samosprávnych krajov, ako aj poslanci obecných, mestských a krajských zastupiteľstiev. Zároveň predložili aj novelu zákona o obecnom zriadení s rovnakým cieľom.

„Predĺženie volebného obdobia na šesť rokov vytvára predpoklady na stabilnejšie a predvídateľnejšie riadenie územnej samosprávy, čím sa zabezpečí kontinuita vo vedení obcí, miest a samosprávnych krajov a umožní sa efektívnejšie plánovanie a realizácia rozvojových programov a investičných projektov,“ uviedli poslanci za SNS, ktorí návrh predložili.

Volebný cyklus na štyri roky podľa SNS v praxi často neumožňuje efektívnu realizáciu strategických projektov, „keďže veľká časť funkčného obdobia je venovaná analýze a príprave nových projektov“. Rozvojové projekty, infraštruktúrne investície, zmeny v územnom plánovaní či reformy v oblasti školstva a verejných služieb si podľa poslancov vyžadujú dlhší čas na prípravu, schválenie, implementáciu a vyhodnotenie. „Vo viacerých prípadoch sa ukázalo, že práve krátkosť štvorročného volebného obdobia spôsobila zastavenie alebo zásadné prehodnotenie projektov,“ uviedli predkladatelia.

Novela by podľa SNS priniesla aj stabilizáciu riadenia obcí a samosprávnych krajov. Časté volebné cykly spôsobujú podľa nich neustálu „kampaňovitú atmosféru“. Ušetriť by sa mohlo na prostriedkoch, ktoré sa vynakladajú na organizáciu volieb. SNS zároveň tvrdí, že v niektorých krajinách EÚ je funkčné obdobie samosprávnych orgánov dlhšie ako štyri roky. Novelu ústavy v podobnom znení predložila SNS už začiatkom roka, následne ju z parlamentu stiahla.