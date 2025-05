SaS: Zákazka na čiapky pre policajtov a hasičov je predražená

Nákup čiapok považuje za predražený. Šéf SaS Branislav Gröhling na tlačovej konferencii pripomenul, že napríklad rezort obrany nakúpil takmer rovnakú pokrývku lacnejšie. MV podľa neho nezodpovedne míňa, preto chce SaS pripraviť podanie na Úrad pre verejné obstarávanie.

„Ide o podozrivo veľmi vysoké ceny,“ povedal Gröhling o nákupe pokrývok hlavy. Čiapka so štítkom má stáť 115 eur s DPH. Podľa šéfa SaS nakupovalo MV v roku 2016 takúto čiapku za necelých 20 eur s DPH. V súčasnosti by podľa neho s prihliadnutím na infláciu mohla stáť okolo 30 eur. Pripomenul, že Železnice Slovenskej republiky nakupujú tieto čiapky za 46 eur. Čierny baret má rezort vyjsť na 40 eur a podľa Gröhlinga ministerstvo obrany nakúpilo vo februári ten istý baret, ale od inej firmy, za 15 eur.

SaS vyčíta ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) aj nákup drahých uniforiem či počítačov. Pýta sa, čo z toho budú mať občania. Považuje to za opovrhovanie každým daňovým poplatníkom a plytvaním peniazmi v čase konsolidácie. Strana to označila za nehospodárne, a preto by mal minister vyvodiť zodpovednosť.

Rezort vnútra minulý týždeň informoval, že podpísal rámcové dohody na dodávky pokrývok hlavy pre príslušníkov Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru. V prípade čiapok ide o sumu viac ako 2.842.136 eur s DPH, v prípade klobúčikov o vyše 199.905 eur s DPH. Rámcové dohody sa týkajú dodávok pokrývok hlavy pre policajtov a hasičov na nasledujúce dva roky. Podľa MV sú vhodné na celodenné nosenie vo výkone služby, v letnom období ako ochrana pred slnkom, v zimnom období na zabezpečenie tepelnej pohody. Predmetom zákazky sú čiapka so štítkom, čiapka - šiltovka, baret čierny, povlak na čiapku - biely a klobúčiky. Zákazku uzavreli s dodávateľom Rempo.