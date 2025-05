Aplikácie eIdentita a eDoklady si už stiahlo 180 tisíc Slovákov

Digitálne doklady za necelý mesiac od sprístupnenia aplikácií využili Slováci v takmer v 300.000 prípadoch. Denne rezort zaznamenáva v priemere 6500 autentifikácií. TASR o tom informoval hovorca MV Matej Neumann.

Vytvorenie digitálnej verzie dokladov umožňuje mobilná aplikácia eDoklady. „Do aplikácie sa občania dostanú na základe vytvorenej mobilnej elektronickej identity (MeID), ktorá slúži na bezpečný prístup k elektronickým službám štátu,“ priblížil rezort. Uviedol, že do digitálnej podoby je v súčasnosti možné previesť občiansky a vodičský preukaz. Podmienkou je ich vydanie vo forme klasickej kartičky. Pomocou aplikácií eIdentita a eDoklady si používateľ svojpomocne vytvorí ich digitálne rovnopisy.

„V pilotnej fáze zavádzania digitálnych dokladov je možné ich predkladať napríklad príslušníkom dopravnej, železničnej a poriadkovej polície,“ poznamenal Neumann. Ministerstvo vnútra zároveň upozornilo, že predloženie digitálneho vodičského preukazu prostredníctvom mobilnej aplikácie má rovnaké účinky len vtedy, ak má policajt k dispozícii overovaciu mobilnú aplikáciu. Keďže takto vybavené zatiaľ nie sú úplne všetky policajné hliadky, odporúča v pilotnej fáze nosiť so sebou aj fyzické doklady.

MV pripomína, že aktuálne je možné overiť digitálny doklad len na Slovensku a nemožno ho využiť napríklad ako cestovný doklad v zahraničí.

Digitálny občiansky preukaz podľa MV už akceptuje aj Slovenská pošta. „Ak navštívite ministerstvo vnútra, takisto nemusíte predkladať klasický občiansky preukaz - službukonajúci policajti si vašu digitálnu identitu v mobilnom telefóne overia elektronicky,“ povedal Neumann. Dodal, že údaje z digitálnych dokladov je možné rýchlo skopírovať a použiť pri vypĺňaní formulárov na webe či v aplikáciách. Mobilným eID sa možno prihlásiť napríklad aj k elektronickým službám finančnej správy cez portál www.slovensko.sk. V súčasnej fáze umožňuje rezort využívať digitálnu verziu dokladov občanom od 15 rokov.

„Ministerstvo vnútra rokuje o spolupráci s ďalšími predstaviteľmi súkromného aj štátneho sektora - zámerom je, aby doklady v mobile mohli občania používať v bankách, poisťovniach či u dopravcov. Postupne sa na to pripravujú aj ďalšie sektory,“ tvrdí hovorca.

Projekt Európska digitálna peňaženka ako jednotná forma overovania totožnosti občana má byť zavedený v Európskej únii (EÚ) do roku 2027. To znamená, že v tomto čase by už elektronické doklady mali akceptovať všetky členské štáty. Občania by mali teda po roku 2027 mať možnosť preukazovať svoju digitálnu identitu v celej EÚ a bezproblémovo sa pohybovať cez hranice bez toho, aby stratili kontrolu nad svojimi údajmi.