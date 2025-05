Muž odišiel do práce a viac sa nevrátil. Polícia vyhlásila pátranie

Polícia vyhlásila pátranie po 36-ročnom Dávidovi Kováčovi z obce Jovice (okres Rožňava). Informovala o tom košická krajská polícia na Facebooku s tým, že muž je nezvestný od stredy 7. mája.

Podľa polície nezvestný Dávid naposledy komunikoval so svojou mamou 7. mája skoro ráno. O 5:00 hod. odchádzal do práce, do ktorej však nenastúpil. Nezobral si so sebou ani osobné veci a doklady, a od tohto dňa o sebe nepodal žiadnu správu.

Nezvestný je vysoký asi 185 cm, silnejšej športovej postavy, má čierne vlasy po plecia a hnedé oči. Naposledy mal na sebe oblečené nohavice s maskáčovým vzorom, čiernu mikinu, čierno-červené topánky a mal so sebou maskáčový sivý ruksak (v ňom krátke nohavice a čierne tielko).

"Akékoľvek informácie o nezvestnom prosím oznámte na bezplatnej linke 158 alebo do súkromnej správy na Facebook stránke Polícia SR – Košický kraj," vyzýva polícia.