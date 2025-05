Slováci prehrali s Rakúskom 2:3 po nájazdoch

Vo svojom treťom vystúpení na turnaji podľahli Rakúsku 2:3 po nájazdoch a v priebežnej tabuľke im so 4 bodmi patrí 4. miesto.

Zverenci Rogera Badera si v prvej tretine vypracovali dvojgólový náskok, keď sa presadili Peter Schneider a Marco Kasper. V druhej znížil Samuel Honzek a v tretej vyrovnal Matúš Sukeľ. V predĺžení gól nepadol a v nájazdoch rozhodol o triumfe Rakúska Peter Schneider.

V ďalšom zápase A-skupiny sa mužstvo trénera Vladimíra Országha predstaví po dni voľna v stredu 14. mája o 16.20 h proti Francúzsku. Rakúšanov čaká až dvojdňový oddych, vo štvrtok 15. mája nastúpia o 20.20 proti Kanade.

Rakúsko - Slovensko 3:2 pp a sn (2:0, 0:1, 0:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 8. Schneider (Wolf, Kasper), 12. Kasper (Schneider, Unterweger), rozh. nájazd Schneider - 27. Honzek, 51. Sukeľ (Takáč, Čajkovič). Rozhodcovia: Frandsen (Dán.), Tscherrig - Schlegel (obaja Švajč.), Lundgren (Švéd.), vylúčení: 4:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 4375 divákov.

Slovensko: Hlavaj - Mudrák, Kňažko, Grman, Koch, Ivan, Rosandič, Golian - Honzek, Sukeľ, Takáč - Chromiak, Dvorský, Sýkora - Lantoši, Krištof, Regenda - Roman, Čederle, Hrehorčák - Čajkovič

Rakúsko: Kickert - Wolf, Unterweger, Nickl, Heinrich, Maier, Biber, Schnetzer, Stapelfeldt – Schneider, Zwerger, Kasper – Raffl, Rohrer, Baumgartner – Lebler, Haudum, Huber – Achermann, Thaler, Kainz

Svižný úvod duelu priniesol najskôr šancu Lantošiho, ale jeho prihrávka v prečíslení neprešla na Krištofa. Na opačnej strane nebezpečne pálil od modrej čiary Nickl. Rakúšania potom mali lepšiu fázu, vo veľmi dobrej pozícii sa ocitol Maier, ale Hlavaj jeho strelu pohotovo vyrazil. Ešte lepší zákrok predviedol po šanci Heinricha, ale vzápätí už inkasoval. Schneider dostal prihrávku do druhej vlny a poslal svoj tím do vedenia. O štyri minúty neskôr si Kasper poradil s trojicou slovenských hráčov a blafákom prekonal Hlavaja - 2:0. Tréneri SR po tomto góle poslali do hry po prvý raz na šampionáte Čajkoviča, v závere tretiny hrali Slováci presilovku. Sukeľ však počas nej iba opečiatkoval žŕdku.

Do druhej tretiny pomiešali slovenskí tréneri zostavu, ich zverenci začali aktívne, ale naďalej hrozili aj Rakúšania a po strele Thalera zachránila Hlavaja žŕdka. Potom sa do brejkovej situácie dostal Regenda, v lepšom zakončení mu zabránila hokejka súpera medzi nohami, ale arbitri tento zákrok nepotrestali. V 27. minúte sa do zakončenia dostal Honzek a po prvý raz potešil slovenských fanúšikov v Avicii Aréne - 2:1. Šancu na vyrovnanie mal Sýkora, na opačnej strane zvonila žŕdka po strele Heinricha. Slováci potom prevzali taktovku, šancu na vyrovnanie mal Krištof, ale neuspel.

V tretej tretine mali slovenskí hokejisti k dispozícii presilovú hru po troch minútach, ale nezahrali ju ideálne a to aj preto, lebo Rakúšania húževnato bránili. S pribúdajúcim časom sa Slovákom vkrádala do hry aj nervozita a Rakúšania čakali na svoju príležitosť. V 51. minúte však vymyslel Takáč skvelú akciu a po jeho prihrávke vyrovnal Sukeľ na 2:2. Rozhodnúť mohol Čederle, ale sám pred Kickertom neuspel, keďže sa v koncovke dostal po pošmyknutí do záklonu.

V predĺžení mal najväčšiu šancu Lebler, ale Hlavaj zakročil betónom a duel dospel do nájazdov. V nich sa presadili najskôr Chromiak a Haudum a potom už len Schneider.

tabuľka:

1. Kanada 2 2 0 0 0 11:1 6

2. Švédsko 2 2 0 0 0 9:2 6

3. Fínsko 2 1 1 0 0 6:4 5

4. Slovensko 3 1 0 1 1 5:9 4

-------------------------------

5. Lotyšsko 2 1 0 0 1 5:8 3

6. Rakúsko 3 0 1 0 2 6:8 2

7. Francúzsko 2 0 0 1 1 4:8 1

-------------------------------

8. Slovinsko 2 0 0 0 2 1:7 0