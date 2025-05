Slovenské mesto končí s e-kolobežkami. Aký je dôvod?

Mesto Žiar nad Hronom sa rozhodlo stiahnuť e-kolobežky z ulíc. Informoval o tom primátor Peter Antal na oficiálnom webe mesta s tým, že kolobežky od začiatku prevádzky pokrývali každú časť mesta, v uliciach ich premávalo 120. Ich prevádzku a dodávku zabezpečovala spoločnosť TIER Mobility Slovakia s. r. o.

Mali prísť nové, doniesli staré

Ako uviedol Antal, mesto v roku 2024 podpísalo zmluvu s novým dodávateľom e-kolobežiek, spoločnosťou DOTT, ktorá sa zaviazala, že do mesta privezie sto nových kusov. „Žiaľ, došlo k nejakým zmenám v rámci firmy, ktorá bola predaná druhej firme (DOTT) a tá urobila jednu zásadnú vec. A to, že naše kolobežky, ktoré tu boli nové, zobrala a odviezla niekam do zahraničia a zo zahraničia nám sem doviezli staré, obité, zablatené a poškodené kolobežky, čo je zásadný rozdiel oproti tomu, čo bolo dohodnuté pred dvoma rokmi,“ uviedol primátor.

Žiar nad Hronom vyzval firmu, aby odvezené kolobežky mestu vrátila do 30. apríla, čo sa však nestalo. Mesto preto so spoločnosťou DOTT vypovedalo zmluvu.

Mesto sa podľa primátora nebráni podpísaniu novej zmluvy. „Myslíme, že to nebol zlý biznis aj pre dodávateľskú firmu, podľa tržby, ktorú my vidíme a mali sme z nej časť podielu. Myslím, že to tu bolo celkom slušne rozbehnuté, takže nevidíme jediný dôvod, aby nám sem boli vozené staré, opotrebované kolobežky,“ dodal Antal.

Staré e-kolobežky by mali byť definitívne stiahnuté z ulíc Žiaru nad Hronom 21. mája 2025.