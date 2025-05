Novak: Rusko má zásoby uhlia, ktoré mu postačujú na viac ako 500 rokov

„Rozvoj nových ťažobných centier poskytne do roku 2050 až 250 miliónov ton dodatočných výrobných kapacít. Našou prioritou zostáva ekologická a bezpečná ťažba zásob,“ uviedol Novak a vyjadril presvedčenie, že do roku 2050 budú uhoľné odvetvie tvoriť moderné podniky so špičkovými technológiami, ktoré budú fungovať v súlade s prísnymi environmentálnymi normami.

„Inštalovaná kapacita výroby energie z uhlia na Sibíri a Ďalekom východe by mala dosiahnuť približne 38 gigawattov. Plánujeme tiež zaviesť technológie ‚čistého uhlia‘ a inovatívne prístupy k ťažbe uhlia s cieľom vyvinúť širokú škálu produktov na spracovanie uhlia a uhoľného odpadu, ako aj podporiť rozvoj chemického priemyslu,“ dodal vicepremiér.

Ruská vláda si vo svojej energetickej stratégii predsavzala vyťažiť do roku 2030 530,1 milióna ton uhlia a do roku 2050 662 miliónov ton. V roku 2024 predstavovala produkcia uhlia v Rusku 443,5 milióna ton.

Novak poznamenal, že uhlie zostáva nosným odvetvím pre viaceré regióny a pre hospodárstvo krajiny ako celok. „Rusko má obrovskú surovinovú základňu a všetky možnosti na efektívnu ťažbu a využitie týchto zásob na spoľahlivé uspokojenie domáceho dopytu a rozšírenie exportných dodávok,“ zdôraznil podpredseda ruskej vlády.