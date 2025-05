Apple zvažuje zvýšiť ceny iPhonov

Apple patrí medzi najvýznamnejšie firmy, ktoré pociťujú dôsledky sporov v obchodných vzťahoch medzi USA a Čínou, kde si americká spoločnosť necháva montovať väčšinu svojich zariadení. Napätie sa zintenzívnilo v dôsledku série ciel, ktorými Spojené štáty zaťažili dovoz z Číny po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu. Apple bezprostredne nereagoval na žiadosť agentúry Reuters o stanovisko k správe WSJ, ktorá sa odvolávala na osoby oboznámené so záležitosťou.

Zvýšenie cien by mohlo výrobcovi smartfónov pomôcť zmierniť dodatočné náklady vyplývajúce z ciel, ktoré narušili globálne dodávateľské reťazce a prinútili ho presunúť viac výroby do Indie. Spoločnosť začiatkom mája uviedla, že clá by jej mohli v období od apríla do júna tohto roka zvýšiť náklady približne o 900 miliónov dolárov (799,86 milióna eur) a že väčšinu iPhonov predávaných v USA v tomto čase bude dovážať z Indie.

(1 EUR = 1,1252 USD)