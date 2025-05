Európu môže opustiť veľká automobilka

Americkú automobilku Ford čaká v Európe pochmúrna budúcnosť. Uviedol to v pondelok nemecký odborník Ferdinand Dudenhöffer, riaditeľ Centra automobilového výskumu so sídlom v Bochume. TASR o tom informuje na základe správy DPA.

„Situácia je zlá a vyhliadky sú ešte horšie. Ford je v sektore osobných áut príliš malý na to, aby mohol v Európe fungovať so ziskom, tak je to teraz a veľmi pravdepodobne to tak zostane aj v budúcnosti,“ povedal.

Ford čelí mimoriadne napätej situácii vo svojich nemeckých továrňach v Kolíne nad Rýnom, kde pracovníci zvažujú štrajk, prvý raz od založenia závodu v roku 1930, pre plány na znižovanie nákladov.

Dudenhöffer pesimisticky hodnotí pôsobenie Fordu v Európe, kde je počet jeho predaných vozidiel príliš nízky a náklady na prácu príliš vysoké.

Ford dlhodobo stráca podiel na trhu v Nemecku a Európe, pripomenul expert.

„Ford sa zmenšuje a zmenšuje. Teraz je v Európe taký malý, že nemá zmysel pokračovať v prevádzke pri súčasnej konštelácii,“ vyhlásil.

Európska divízia spoločnosti Ford má centrálu v Kolíne nad Rýnom, kde prevádzkuje dva závody, ktoré v súčasnosti zamestnávajú celkovo 11.500 ľudí, čo je výrazný pokles z 20.000 v roku 2018.

Podľa oficiálnych údajov tvorili modely Ford minulý rok v Nemecku len 3,5 % nových zaregistrovaných áut v porovnaní s 5 % pred dvoma rokmi. Tento podiel je výrazne vyšší pri úžitkových vozidlách, ktoré sa však v Nemecku nevyrábajú.

Dudenhöffer vidí dve riešenia európskych problémov Fordu. Jednou z možností by bolo, keby americká materská spoločnosť predala svoj európsky automobilový biznis, aby sa „zbavila problému“, povedal.

Ďalšou možnosťou je založiť spoločný podnik s iným výrobcom automobilov, a tým dosiahnuť vyššie objemy a nižšie náklady. Týmto spôsobom sa Ford Europe „môže konečne stať konkurencieschopným,“ povedal Dudenhöffer, pričom ako jedného z možných partnerov navrhol francúzsku automobilku Renault.