Hnutie Slovensko namieta voľbu šéfa STVR, považuje ju za frašku

Kritizuje okrem iného to, že na pondelkové rokovanie Rady STVR, kde má vypočuť kandidátov a následne zvoliť šéfa, nemôže prísť verejnosť osobne. Vyplýva to z vyjadrení poslancov Národnej rady (NR) SR Michala Šipoša, Gábora Grendela a Rastislava Krátkeho (všetci Slovensko, Za ľudí, KÚ).

„Ako inak by mohli kandidáti presvedčiť verejnosť o svojej nezávislosti a odbornej pripravenosti ako tak, že na verejnom vypočutí by boli pripravení a schopní zodpovedať aj nepríjemné otázky o svojej odbornej pripravenosti a politickej nezávislosti? Rada STVR znemožnila verejnosti klásť tieto otázky, aby kandidáti mohli prejsť aj týmto testom, týmto svojím konaním tak dokázala, že tu ide o obyčajnú frašku a o všetkom je vopred rozhodnuté a teda, že sa STVR zmení na stranícke médium,“ poznamenal Grendel.

O únose verejnoprávneho média hovorili aj Šipoš a Krátky. Kritizovali, že verejné vypočutie sa bude diať za zatvorenými dverami. „Rada je navolená, buď ministerstvom, alebo parlamentom, čiže všetko je to vlastne skupina ľudí, ktorí sú poplatní, ovplyvniteľní alebo vybraní len a len touto koalíciou. Nedá sa teda hovoriť o kontrole verejnosti. Koalícia, vláda si unáša verejnoprávne médium a to, že znemožnila prístup verejnosti a to aby kládla otázky, svedčí o tom, že má pravdepodobne dopredu vybraného svojho kandidáta,“ dodal Krátky.

Rada STVR má na svojom pondelkovom rokovaní rozhodnúť o novom šéfovi telerozhlasu. Vypočutie kandidátov sa už začalo, na pozíciu kandiduje pätica uchádzačov. Dá sa sledovať prostredníctvom online prenosu.

