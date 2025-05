Trump: Ukrajina by mala „okamžite“ súhlasiť s priamymi rokovaniami s Ruskom

„Ruský prezident Putin nechce dohodu o prímerí s Ukrajinou, chce sa však stretnúť vo štvrtok v Turecku na rokovaniach o možnom ukončení KRVIPRELIEVANIA. Ukrajina by s tým mala OKAMŽITE súhlasiť,“ napísal Trump.

Kyjev podľa neho bude takto aspoň bude schopný zistiť, či je dohoda možná, v opačnom prípade „budú európski lídri a USA vedieť, ako sa veci majú, a môžu podľa toho postupovať“.

„Začínam pochybovať, že Ukrajina uzavrie dohodu s Putinom, ktorý je príliš zaneprázdnený oslavami víťazstva v druhej svetovej vojne, ktorú by bez Spojených štátov amerických nebolo (ani zďaleka!) možné vyhrať,“ konštatoval šéf Bieleho domu.

Trump tento príspevok zverejnil to po tom, čo Putin v noci na nedeľu navrhol priame rokovania s Ukrajinou bez akýchkoľvek podmienok, ktoré by sa mali uskutočniť 15. mája v Istanbule. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakcii uviedol, že jeho tím je pripravený stretnúť sa so zástupcami Ruska, no až po tom, ako Moskva akceptuje bezpodmienečné 30-dňové prímerie, ktoré by malo začať platiť od 12. mája.