Matúš Šutaj Eštok: Premiérova návšteva Moskvy bola skôr jeho individuálnou cestou

Pre TASR to uviedol líder Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Strana Hlas však podľa jeho slov ako koaličný partner zahraničnú cestu premiéra rešpektuje.

„Súhlasím s tým, čo povedal aj pán podpredseda Drucker aj pán minister Kamil Šaško, že to je skôr jeho individuálna cesta, ale nemáme s tým nejaký zásadný problém,“ povedal Šutaj Eštok.

Taktiež deklaroval, že ak sa nedeľné diskusné relácie nezrušia, Hlas-SD sa na nich bude aj naďalej zúčastňovať. „Budeme sa baviť a debatovať s našimi opozičnými kolegami. Pokiaľ ľudia z médií nezmeníte štruktúru relácie, že ich neposuniete tak, ako to možno je inde v západnej Európe na iný deň, tak my do tých relácií chodiť budeme,“ dodal s tým, že médiá by však nedeľné politické debaty mali zrušiť.

Premiér sa chce obrátiť na predsedov politických strán, aby sa oficiálne vyjadrili k navrhovanej dohode presunúť účasť v nedeľných televíznych politických reláciách na dni pracovného týždňa. Podotkol, že ak sa dohoda nezrodí, bude aj on pokračovať v nedeľných tlačových besedách.