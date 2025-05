Kamil Šaško: SR môže byť šiestou inštitúciou na overovanie vakcín v Európe

V rámci analýzy mRNA vakcín proti COVID-19, ktorú vypracúva Slovenská akadémia vied (SAV), sa totiž investovali financie aj do nového materiálneho vybavenia. SR má tiež špičkových vedcov. Uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v diskusnej relácii Politika 24 v televízii JOJ 24. Zdôraznil tiež, že cieľom analýzy je položiť všetkým občanom fakty na stôl.

„Certifikácia alebo overovanie vakcín v súčasnosti funguje tak, že na európskej úrovni ich overuje európska inštitúcia, ktoré je na to určená. V celej Európe je iba päť laboratórií, ktoré vedia dať tú symbolickú okrúhlu pečiatku,“ priblížil minister s tým, že SR by sa k nim mohla pridať. Potvrdil, že analýzu splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára doteraz sám nevidel a ľudia podľa neho musia dostať konkrétnu odpoveď a fakty.

Vychádza podľa svojich slov zo stavu, že značná časť spoločnosti dôveruje informáciám, ktoré on označuje až za dezinformácie. „Najlepšia odpoveď je dať na stôl vedecké fakty a dať konkrétne odpovede, pretože ľudí, aj tých, ktorí tomu veria alebo neveria, zaujíma, či to má alebo nemá vplyvy na ľudské zdravie,“ doplnil s tým, že analýza realizovaná SAV to jednoznačne preukáže.

Minister hovoril aj o novej národnej univerzitnej nemocnici. Najpodstatnejšie je podľa neho začať stavať a následne bod po bode riešiť výzvy či problémy. Deklaroval, že ešte počas tohto volebného obdobia bude nemocnica stáť. Podotkol, že v podzemnej časti nemocnice budú nejaké bezpečnostné záležitosti. Tú by si vo svojom režime malo stavať Ministerstvo obrany SR. Potvrdil však, že v žiadnom prípade nepôjde o vojenskú nemocnicu a bude to nemocnica pre ľudí.

Dotkol sa aj cesty premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Moskvy. Vníma ju ako stranícku aktivitu, ako aktivitu predsedu strany. Zároveň by privítal, keby sa slovenský šéf diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) zúčastnil na piatkovom (9. 5.) stretnutí šéfov diplomacií štátov EÚ v ukrajinskom meste Ľvov.