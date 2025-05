Kallasová: EÚ podporí ukrajinský zbrojný priemysel miliardou eur

Zároveň podporí zriadenie tribunálu pre vojnové zločiny a zločiny agresie spáchané v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Na brífingu po neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ vo Varšave to povedala podpredsedníčka Európskej komisie (EK) a vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

„Nebude žiadna beztrestnosť, bude existovať zodpovednosť za zločiny spáchané tými, ktorí túto vojnu začali,“ vyjadrila sa Kallasová o zriadení tribunálu. Minister zahraničných vecí Poľska Radoslaw Sikorski v reakcii na to skritizoval pozastavenie účasti Spojených štátov na tvorbe tribunálu. „Pozastavenie participácie USA na tomto tribunáli je jedným z mnohých ústupkov ktoré súčasná americká vláda spravila voči Putinovi,“ povedal v tejto súvislosti a dodal, že nevidel ani jeden ústupok, ktorý by urobil ruský prezident Vladimir Putin.

Ministri diskutovali aj o novom balíku sankcií voči Rusku a o pláne ukončiť dovoz plynu z Ruska do EÚ. Podľa Kallasovej návrh na odstavenie dovozu plynu podporilo 26 krajín, teda všetky členské štáty EÚ okrem jedného. „A je to vždy ten istý (štát - pozn. TASR),“ doplnil Kallasovú Sikorski. Plán Európskej komisie ukončiť dovoz ruského plynu do roku 2027 pritom v stredu skritizovali slovenský premiér Robert Fico aj maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó.

Podpredsedníčka EK tiež načrtla body, ktoré by mali zahŕňať prípadné mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom. Zdôraznila, že nesmú existovať žiadne reštrikcie ukrajinskej sebaobrany ani demilitarizácia Ukrajiny, pričom jej slobodná budúcnosť musí zostať zachovaná. Uviedla, že Ukrajina je na ceste k členstvu v Európskej únii a že všetci vojnoví zajatci, ako aj deportované deti a civilisti, sa musia vrátiť.

Minister Sikorski informoval, že EÚ pravdepodobne otvorí ďalší klaster prístupových rokovaní s Albánskom, zatiaľ čo pokračovanie v rokovaniach s Ukrajinou zostáva zablokované Maďarskom. Poľský minister zahraničia tiež spomenul svoje stretnutie s nemeckým náprotivkom, s ktorým sa dohodli na zorganizovaní návštevy ministra vnútra na hranici Poľska s Bieloruskom. Cieľom návštevy má byť ukázať nemeckým predstaviteľom ako efektívne Poľsko chráni vonkajšiu hranicu EÚ. Nemecko na hraniciach s Poľskom plánuje sprísnenie kontrol, k čomu sa poľskí predstavitelia stavajú negatívne.

Neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín EÚ sa konalo vo Varšave pri príležitosti poľského predsedníctva v Rade EÚ a zúčastnil sa ho aj slovenský minister zahraničia Juraj Blanár.