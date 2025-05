Raši: Mier je receptom pre celý civilizovaný svet

Ak chceme naplniť 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny aj skutkom, spravme všetko pre to, aby sa zabíjanie vo svete skončilo. Počas celoslovenských osláv 80. výročia víťazstva nad fašizmom v Piešťanoch to vo svojom príhovore uviedol predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD). Podľa jeho slov je mier receptom nielen pre Ukrajinu, ale aj pre Gazu, Pakistan, Indiu a celý civilizovaný svet.

Predseda parlamentu zdôraznil, že 8. máj nie je bežným sviatkom, ale spomienkou na deň, kedy sa skončilo najhoršie vojnové besnenie v histórii ľudstva. „Zanechalo Európu rozvrátenú a zničenú a na morálnom dne, pretože vojna vyplavila z mnohých ľudí to najhoršie, čo v ich vnútri driemalo. Porušili sa všetky ľudské i božie prikázania a svet čakala dlhá obnova medzinárodného poriadku, práva i morálky. Hrôzy vojny boli nepredstaviteľné a my sme o nich povinní hovoriť, aby sa niečo podobné nikdy nezopakovalo,“ uviedol.

Ako pripomenul, aj napriek všetkým hrôzam i spomienkam žijúcich svedkov sa po desaťročiach mieru stal európsky kontinent opäť ohniskom vojnového šialenstva. „Trvalý a udržateľný mier na Ukrajine je povinnosťou civilizovaného sveta. Mier je receptom pre všetky regióny, v ktorých namiesto pokoja a zákonov vládne strach, agresia a právo silnejšieho,“ povedal Raši.

Podľa jeho slov si víťazstvo nad fašizmom nepripomíname iba kvôli spomienke na hrôzy vojny, ale aj ako uznanie všetkým, ktorí bojovali proti zlu. „Sedia tu dnes s nami ľudia, ktorí sa mu vzopreli so zbraňou v ruke. A pri pamätníkoch padlých po celom Slovensku sa dnes klaniame desaťtisícom tých, ktorí v tomto boji zaplatili najvyššiu obeť. To ich zásluhou tu dnes môžeme slobodne hovoriť a s nádejou pozerať do budúcnosti. Hrdinovia druhej svetovej vojny, patrí vám obrovské uznanie za všetko, čo ste pre nás vykonali. Nech je váš príbeh varovným svedectvom, kam vedie ľudstvo túžba po bezbrehej moci, presadzovaná raketami a delami,“ dodal Raši.