Nebezpečný trend na sociálnych sieťach podnecuje hladovanie, varuje IPčko

Na sociálnych sieťach sa šíri nebezpečný trend, tzv. SkinnyTok. Podnecuje extrémne chudnutie, hladovanie a poruchy príjmu potravy. Varovalo pred ním občianske združenie IPčko. Na ľudí preto apelovalo, aby sa naň v prípade potreby obrátili.

„Na TikToku môžeš často vidieť estetický a ‚motivujúci‘ obsah, ktorý ponúka minimalistické jedlá, ranné rutiny, citáty o disciplíne a ‚tvrdých pravdách‘. No za niektorými z týchto videí sa skrýva posolstvo, že jedenie je prejavom slabosti a v hlade je sila. Extrémne štíhle a krásne dievčatá a mladé ženy, ale aj mladí muži pod rúškom disciplíny a sebaovládania (nielen) na TikToku normalizujú hladovanie, nezdravú štíhlosť a správanie typické pre poruchy príjmu potravy,“ poznamenalo na sociálnej sieti.

SKINNYTOK - TREND, KTORÝ SA TVÁRI AKO ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL Na TikToku môžeš často vidieť estetický a „motivujúci“... Uverejnil používateľ IPčko Utorok 29. apríla 2025

Trend cieli najmä na mladých ľudí do 20 rokov. „Teda ľudí vo veku, keď je veľmi ľahké podľahnúť tlaku na ideálny vzhľad,“ podotklo združenie. Upozornilo na to, že trend prezentuje extrémne malé porcie jedla, romantizuje hladovanie, kladie dôraz len na kalorický deficit a prezentuje extrémnu štíhlosť ako zdravú normu a v rámci svojich obsahov zneužíva repliky z filmov ako The Substance a American Psycho.

IPčko ľudí pred trendom varovalo. „Vizuály a videá, ktoré hovoria o disciplíne a zdravom stravovaní, na prvý pohľad pôsobia nevinne. SkinnyTok však nikdy nebude spokojný. A bude ťa tlačiť do toho, aby si sa neustále porovnával/a,“ odkázalo. Združenie zároveň zdôraznilo, že byť stále hladný nie je prejavom sily. „A stravovať sa ‚v malom‘, bez vedomostí o tom, čo všetko tvoje telo potrebuje, môže byť veľmi nebezpečné,“ dodalo.