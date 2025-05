Estónsko, Lotyšsko a Litva blokujú prelety lídrov smerujúcich do Moskvy

„Využitie estónskeho vzdušného priestoru na let do Moskvy na prehliadku 9. mája neprichádza do úvahy a Estónsko nemá v úmysle toto podujatie nijako podporiť,“ uviedol estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna. Tallinn podľa oznámenia jeho rezortu už odoprel povolenie na prelet kubánskym a brazílskym letom s dôležitými osobami na palube.

Aj Litva odmietla dvom vládnym lietadlám využitie svojho vzdušného priestoru. Prezident Gitanas Nauséda potvrdil správy médií o tom, že neudelili povolenie na prelet srbskému prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi a slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi. Rozhodnutie má podľa Nausédu bezpečnostné dôvody.

Rovnako bude postupovať Litva, ktorá pre účasť na podujatí v Moskve neudelí povolenie na prelet, uviedla hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí vo Vilniuse.

Premiér Fico (Smer-SD) v stredu oznámil, že Estónsko nedovolí slovenskému vládnemu špeciálu prelet nad svojím územie, čo označil za úmyselný pokus zmariť jeho návštevu Moskvy. Podotkol, že SR má celoročné povolenie používať vzdušný priestor Estónska pre slovenskú vládnu letku. „Mimoriadne nám to narušuje celý program, komplikuje, pretože už nie sme schopní stihnúť dohodnuté plánované termíny zajtra večer 8. mája v Moskve,“ uviedol Fico na sociálnej sieti.