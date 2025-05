Merz: Spoločným cieľom je drastické obmedzenie nelegálnej migrácie

Krajiny by podľa neho mali dať signál migrantom a prevádzačom, že dostať sa do EÚ bude v budúcnosti náročnejšie. Povedal to v stredu vo Varšave počas svojej druhej zahraničnej pracovnej cesty od zvolenia do funkcie, informuje varšavský spravodajca TASR.

„Otázka bezpečnosti, otázka obrany, spolupráca v oblasti migrácie, v oblasti zabezpečenia východnej hranice Európskej únie. To je spoločný záujem našich krajín a vlád,“ povedal Merz. Tusk pripomenul, že poľskí vojaci denne čelia incidentom na hranici a že v pondelok bol jeden z nich zranený. Situáciu označil za vojnu, ktorú je podľa neho už ťažké nazvať hybridnou.

Podľa poľského premiéra téma migrácie vzbudzuje u ľudí emócie a strach a Poľsko bude prijímať len tých migrantov, ktorých samo akceptuje. Tusk zároveň odmietol hromadné zavádzanie kontrol na vnútorných hraniciach EÚ. „Jediné čo má zmysel, je ochrana celého európskeho teritória," dodal predseda poľskej vlády.