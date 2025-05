Ďačok: Každé konkláve bolo originálne, jedinečné a neopakovateľné

Pre TASR to uviedol Ján Ďačok z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Aj tento rok bude podľa neho konkláve odrážať potreby cirkvi, občianskej spoločnosti i celého ľudstva a možno očakávať, že to všetko bude rezonovať aj vo výbere toho najvhodnejšieho kandidáta. Uvítal by, keby budúci pápež mal kvality a vlastnosti troch pápežov, a to svätého Jána Pavla II., Benedikta XVI. a Františka.

„Nemožno predpovedať trvanie konkláve ani celkový priebeh. To treba ponechať na kardinálov - voličov a vyhnúť sa zbytočným špekuláciám,“ podotkol. Myslí si však, že v mysliach kardinálov sa môžu črtať odpovede na voľbu pápeža. Tí sa v uplynulých dňoch stretli na osobitných stretnutiach, tzv. generálnych kongregáciách. „Počas nich zazneli početné príhovory a diskusie k tým najaktuálnejším otázkam terajšej Cirkvi i spoločnosti. Tak sa kardináli mohli vzájomne počuť, vnímať, bližšie spoznávať a uvedomovať si osobné kvality každého z nich. Bude otázkou ich svedomia, pre ktorého kandidáta sa rozhodnú,“ doplnil Ďačok.

Podotkol, že budúci pápež by podľa kvalít a vlastností Jána Pavla II., Benedikta XVI. a Františka mal byť hlboko duchovný, mužom modlitby a dialógu, otvorený pre spoluprácu, komunikatívny, otcovský, jednoduchý, príkladný, povzbudzujúci, so zmyslom pre humor, jazykovo zdatný, so širokým intelektuálnym záberom. Nech to však bude ktokoľvek, bude podľa jeho slov prijatý a rešpektovaný. „Zaiste, ako každý človek a každý pápež v minulosti, aj budúci pápež bude originálny,“ poznamenal.

Ako skonštatoval, výzvy súčasnosti i blízkej budúcnosti sú a budú početné a náročné. Budú podľa neho spojené s potrebami jednotlivého človeka i ľudstva ako celku. „Dovolím si poukázať iba na niektoré z nich: podpora ‚kultúry prijatia a života‘; odmietanie ‚kultúry skartovania a smrti‘; podpora a obrana manželstva a rodiny; zápas s ideológiami; starosť o chudobných, starých, chorých a migrantov; pozornosť voči našej planéte ako nášmu spoločnému domu; dialóg s kresťanmi i nekresťanmi; misijná tvorivosť kresťanov; podpora pokoja, mieru a sociálnej stability; prehlbovanie synodálnej cesty,“ dodal s tým, že priority si zrejme stanoví sám pápež.

V Sixtínskej kaplnke Apoštolského paláca vo Vatikáne sa v stredu začne konkláve, na ktorom kardináli s právom voľby zvolia 267. pápeža katolíckej cirkvi. Pápežom sa môže stať ktorýkoľvek pokrstený katolík, avšak prakticky ide vždy o niekoho zo zboru kardinálov. Hlasovať môže každý kardinál, ktorý mal v čase smrti predošlého pápeža menej ako 80 rokov.