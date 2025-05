Opozícia vyzýva premiéra, aby v záujme Slovenska zrušil cestu do Moskvy

Zástupcovia opozičných strán PS, SaS, KDH a mimoparlamentných demokratov v stredu na spoločnej tlačovej konferencii uviedli, že tento krok vnímajú ako hanbu a ďalšie prerazenie dna slovenskej zahraničnej politiky, ktoré je cestou k strate dôvery našich partnerov a spojencov. Fico podľa nich nejde do Moskvy reprezentovať Slovensko, ale svoje vlastné záujmy. Poukázali tiež na to, že je jediným premiérom krajín EÚ, ktorý sa chce na oslavách zúčastniť. Opozičné hnutie Slovensko a strana Za ľudí vyzývajú, aby si Fico našiel výhovorku, neodcestoval a vyhol sa tak vlastizrade SR.

Líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka považuje premiérovu cestu do Moskvy za skoro najhorší moment slovenskej zahraničnej politiky. „Práve v týchto časoch, kedy potrebujeme jednotnú Európu, kedy potrebujeme pevné väzby s našimi spojencami, im Robert Fico týmto ukazuje vztýčený prostredník. Ako jediný premiér člena Európskej únie ide do Moskvy pokloniť sa diktátorovi a vojnovému zločincovi,“ skonštatoval. Súhlasí s tým, že Slovensko má rozvíjať diplomatické vzťahy aj na úrovni predsedu vlády, aj s inými než európskymi krajinami, avšak na to podľa jeho slov netreba ísť na „propagandistickú akciu do Moskvy“. Člen predsedníctva PS a exminister zahraničných vecí Ivan Korčok dodal, že premiérova cesta je hrubým poškodením záujmov Slovenska a fackou pre občanov SR i našich spojencov.

Šimečka zároveň zdôraznil, že spoločný postoj opozičných strán je dôkazom, že existuje alternatíva k súčasnému „vládnemu zlepencu“. „Stoja tu so mnou zástupcovia konzervatívnych a liberálnejších strán, ktoré nemusia mať na všetko rovnaký názor, ale pokiaľ ide o tie úplne najzákladnejšie veci, demokraciu, slobodu a európsku príslušnosť Slovenska, tak sú jednoznačne na jednej lodi a neuhnú v žiadnom momente,“ vyhlásil. Zástupcovia opozičných strán zároveň pripomenuli, že si štvrtkový (8. 5.) Deň víťazstva nad fašizmom pripomenú na zhromaždeniach vo viacerých mestách po Slovensku a vyzvali ľudí, aby sa na nich zúčastnili.

Poslanec za opozičné KDH František Mikloško poukázal na tvrdenia, že v Moskve sa má rokovať o mieri. Označil ich za komunistickú propagandu. „Putin vyhlasuje, že neustúpi a že vlastne dokiaľ nebudú spĺňať jeho požiadavky, vojnu neukončí, keď vraždí úplne nezmyselné obete, mladých ľudí, Ukrajincov, dnes idú rokovať o mieri. To je všetko komunistická propaganda, ideológia a myslenie,“ skonštatoval.

Poslankyňa za SaS Mária Kolíková podotkla, že víťazstvo nad fašizmom sa nedá oslavovať s fašistom. „Lebo to, čo bolo hitlerovské Nemecko počas druhej svetovej vojny, to je dnes Rusko na čele s Vladimirom Putinom,“ povedala. Ak by bol Fico suverénnym premiérom, nemohol by podľa jej slov ísť do Ruska, ale staral by sa o to, aby bolo jasné, že SR je pevnou súčasťou EÚ a NATO. Poslanec za SaS Juraj Krúpa dodal, že Fico si nejde uctiť pamiatku oslobodenia Československa Červenou armádou, ale ukloniť sa tej armáde Ruskej federácie, ktorá napadla Ukrajinu, zabíja civilistov, unáša deti a ničí civilnú infraštruktúru.

K výzve sa pripojili aj mimoparlamentní Demokrati. „V čase šialenej agresie voči Ukrajine je návšteva Moskvy nie aktom štátnickej odvahy, ako sa snaží nám tu niekto predať, ale aktom politickej slabosti. Slabosti voči autokracii, voči tyranii, voči systému, ktorý pohŕda demokraciou, slobodou, hodnotami, ktoré sú základom nášho členstva v EÚ a v NATO, ale aj základom tých hodnôt, ktoré tu boli vybojované v roku 1989,“ uviedol líder strany Jaroslav Naď. Skritizoval premiéra, že keď naťahuje ruku po peniazoch, obracia sa na západ, no lojalitu prejavuje Moskve. „Je toto suverénna zahraničná politika, ktorú Slovenská republika má robiť? Nie, to je ohýbanie chrbtice a vazalstvo, ktoré prejavuje Robert Fico Vladimirovi Putinovi,“ dodal.

Zástupcovia opozičného hnutia Slovensko a strany Za ľudí rovnako vyzvali predsedu vlády, aby cestu zrušil. Poukázali na to, že sa ide „klaňať“ človeku, ktorý doteraz na Ukrajine zavraždil 682 detí a mávať vojakom, ktorí tam zabíjajú nevinných civilistov. „Len človek bez kúska empatie môže ísť do Moskvy a mávať vojakom, ktorí tieto zverstvá páchajú. (...) Je to obrovská hanba a žiadny politik v EÚ takúto hanbu podstúpiť nejde,“ skonštatovala predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová.

Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič upozornil, že ak Fico cestu absolvuje, už nikto z európskych partnerov sa s ním rozprávať nebude. „Každý demokratický človek na Slovensku aj v EÚ si kladie otázku, prečo Robert Fico, ako predstaviteľ slobodnej demokratickej krajiny zo srdca EÚ sa ide klaňať vrahovi Putinovi. (...) Ak má Fico štipku svedomia, vymyslí si na poslednú chvíľu akúkoľvek výhovorku a tento zločin a vlastizradu SR v piatok nespácha,“ vyhlásil.

Fico sa v Moskve zúčastní na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Už vopred avizoval, že chce vzdať úctu tisícom vojakov Červenej armády, ktorí zomreli pri oslobodzovaní SR, ako aj ďalším miliónom obetí „besnenia nacistov“. Okrem toho absolvuje viacero bilaterálnych stretnutí. Zdôraznil, že chce vytvárať vzťahy medzi západom a východom, a preto odmieta tzv. železnú oponu.